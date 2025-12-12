Nagyszombat megye lakossága immár hetedik alkalommal vehet részt a költségvetésről szóló döntésben

A participatív, azaz részvételi költségvetés egy olyan folyamat, amelynek során a megyében élők közvetlenül befolyásolhatják a kerületi önkormányzati költségvetés egy részének felhasználását. Az évről évre ismétlődő folyamat keretében a lakosság által javasolt, majd megszavazott projekteket valósítja meg az önkormányzat.A Nagyszombat megyei participatív költségvetés tehát lehetővé teszi a lakosságnak, hogy közvetlen befolyást gyakoroljon környezete fejlődésére.

Immár hetedik alkalommal vonják be nyilvánosságot a közösségi projektek támogatásáról szóló döntéshozatalba. A szavazás 2026. január 4-ig tart.

„Nagyszombat megye lakosságának immár hetedik éve van lehetősége dönteni arról, hogy a környezetében mit tart fontosnak és hasznosnak. A részvételi költségvetés a bizonyítéka annak, hogy a közpénzek a lehető legjobb célt szolgálhatják, ha azok felhasználásáról közvetlenül az emberek döntenek. Ezért mindenkit arra biztatok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, szavazzon és döntsön arról, hogy 150 ezer euró összértékben mely projekteket tartja a legszükségesebbeknek“ – mondta Jozef Viskupič megyeelnök.

A szavazás ingyenes és online zajlik egy egyszerű űrlap kitöltésével az alábbi oldalon: www.tvorimekraj.sk. Mindenki minimálisan három projektre szavazhat. A szavazás érvényességéről sms-ben győződnek meg.

Az eredményt 2026. január 8-án hozzák nyilvánosságra, majd ezt követően kezdődik a győztes projektek megvalósítsa.

A projektek megvalósítására összesen 150 ezer eurót különített el a megye, s minden egyes tervezet 5 ezer euróig terjedő támogatásban részesíthető. Idén is szerepelnek a projektek között kulturális, sport- és környezetvédelmi jellegű, közterületek revitalizációjára irányuló, valamint közösségi szolgáltatásokat fejlesztő tervezetek, összesen 83 közül lehet választani Nagyszombat megye mind a nyolc járásából.

NZS/Sajtóközlemény/Felvidék.na