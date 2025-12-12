Home Régió Nagyszombat megye lakossága immár hetedik alkalommal vehet részt a költségvetésről szóló döntésben
Régió

Nagyszombat megye lakossága immár hetedik alkalommal vehet részt a költségvetésről szóló döntésben

NZS
NZS

A participatív, azaz részvételi költségvetés egy olyan folyamat, amelynek során a megyében élők közvetlenül befolyásolhatják a kerületi önkormányzati költségvetés egy részének felhasználását. Az évről évre ismétlődő folyamat keretében a lakosság által javasolt, majd megszavazott projekteket valósítja meg az önkormányzat.A Nagyszombat megyei participatív költségvetés tehát lehetővé teszi a lakosságnak, hogy közvetlen befolyást gyakoroljon környezete fejlődésére.

Immár hetedik alkalommal vonják be nyilvánosságot a közösségi projektek támogatásáról szóló döntéshozatalba. A szavazás 2026. január 4-ig tart.

„Nagyszombat megye lakosságának immár hetedik éve van lehetősége dönteni arról, hogy a környezetében mit tart fontosnak és hasznosnak. A részvételi költségvetés a bizonyítéka annak, hogy a közpénzek a lehető legjobb célt szolgálhatják, ha azok felhasználásáról közvetlenül az emberek döntenek. Ezért mindenkit arra biztatok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, szavazzon és döntsön arról, hogy 150 ezer euró összértékben mely projekteket tartja a legszükségesebbeknek“ – mondta Jozef Viskupič megyeelnök.

A szavazás ingyenes és online zajlik egy egyszerű űrlap kitöltésével az alábbi oldalon: www.tvorimekraj.sk. Mindenki minimálisan három projektre szavazhat. A szavazás érvényességéről sms-ben győződnek meg.

Az eredményt 2026. január 8-án hozzák nyilvánosságra, majd ezt követően kezdődik a győztes projektek megvalósítsa.

A projektek megvalósítására összesen 150 ezer eurót különített el a megye, s minden egyes tervezet 5 ezer euróig terjedő támogatásban részesíthető. Idén is szerepelnek a projektek között kulturális, sport- és környezetvédelmi jellegű, közterületek revitalizációjára irányuló, valamint közösségi szolgáltatásokat fejlesztő tervezetek, összesen 83 közül lehet választani Nagyszombat megye mind a nyolc járásából.

NZS/Sajtóközlemény/Felvidék.na

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Csicsónál 600 új őshonos fát ültettek a természetvédők

Beruházásokkal és felelős vagyongazdálkodással zárja az évet Nagyszombat...

Kiállítás nyílik a IX. Művészeti Alkotóműhely alkotásaiból Dunaszerdahelyen

A nagytoronyai szőlészet és borászat színvonalas szolgáltatással bővült

Adventi hangulat, vásár és ajándékosztás a nagykaposi Magyar...

Új közösségi teret alakítanak ki Léva történelmi belvárosában

„Most már mindenki fel tud jutni az aulába”

Emléktáblával tisztelegtek Rendek József plébános és pedagógus öröksége...

Az első Hagyományos Íjász Kupa Marcelházán

24 órás szablyavívó verseny volt Gömörpéterfalán

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma