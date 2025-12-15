Orbán Viktor: a háborúnak nincs megoldása a frontvonalon

Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik, mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor bejegyzése szerint a tét egyszerű: háború vagy béke.

„Soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához.

Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi, európaiak, nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják.

Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút, folytatni akarja az orosz–ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával, ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni.

„Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni”

– írta.

Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.

„Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma