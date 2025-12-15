Új postai árak 2026-tól: emelkednek a levéldíjak, csökkennek a csomagárak

A Szlovák Posta 2026. január 1-jétől módosítja az egyetemes postai szolgáltatás belföldi és nemzetközi díjszabását. A levélküldemények ára – amelyek száma évről évre csökken – enyhén emelkedik, míg a csomagküldés olcsóbbá válik, az online feladás esetében pedig a korábbinál is nagyobb megtakarítást érhetnek el az ügyfelek. A változásokról hétfőn tájékoztatott a Szlovák Posta szóvivője, Eva Peterová, aki azt is közölte: két népszerű szolgáltatásért a jövőben már nem kell külön díjat fizetni.

„A díjszabás módosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy továbbra is megbízható egyetemes szolgáltatást tudjunk nyújtani az elvárt minőségben, Szlovákia valamennyi régiójában” – hangsúlyozta Vladislav Kupka, a Szlovák Posta vezérigazgatója.

Mint elmondta, a levélküldeményekből származó bevételek hosszú ideje csökkennek, miközben az üzemeltetési és biztonsági követelmények folyamatosan növekednek.

„A változtatásokat ezért úgy alakítottuk ki, hogy azok a lehető legkisebb terhet jelentsék az ügyfelek számára: jelentős kedvezményt biztosítunk az online feladásnál, a legkeresettebb csomagszolgáltatások esetében pedig még árcsökkentést is alkalmazunk”

– tette hozzá.

A legfeljebb 50 grammos, másodosztályú alaplevél díja januártól 1,40 euró lesz, ami 20 centes emelést jelent. A módosítások érintik a postai utalványokat és a SIPO-rendszert is, tekintettel azok csökkenő használatára, illetve a feldolgozási költségek emelkedésére.

„A változások ellensúlyozására tovább növeljük az online feladás árkedvezményét – akár a Szlovák Posta mobilalkalmazásán, akár az eFeladási íven keresztül”

– mutatott rá Eva Peterová. Az első osztályú ajánlott levél díja januártól a postai ügyfélszolgálaton 3,80 euró lesz, online feladás esetén viszont csak 2,90 euró. Az első osztályú, legfeljebb 500 euró értékig biztosított levél ára a pultnál 4,30 euró, online feladásnál 3,40 euró.

„Így az ügyfél egyetlen feladásnál akár 90 centet is megtakaríthat, mivel az elektronikus kategóriákban kisebb mértékű az áremelés”

– hívta fel a figyelmet a szóvivő.

A postai pultnál feladott csomagok díja nem változik, az online feladott csomagok viszont olcsóbbak lesznek: az árak egységesen 10 centtel csökkennek. Az új díjszabás így már 3 eurótól indul. Az öt kilogrammig terjedő, postára vagy átvételi pontra küldött csomag ára 3,10 euróról 3 euróra csökken, a tíz kilogrammig terjedő csomag esetében pedig 3,50 euróról 3,40 euróra mérséklődik.

Megszűnnek bizonyos, eddig díjköteles kiegészítő szolgáltatások is.

„Az ismételt kézbesítés és a küldemény más címre történő továbbítása a legnépszerűbb szolgáltatások közé tartozik, amelyek időt takarítanak meg az ügyfeleknek – az új évtől pedig már pénzt is”

– fogalmazott Peterová. Míg az ismételt kézbesítés eddig 2 euróba, a küldemény más címre való továbbítása pedig 3,50 euróba került, 2026 januárjától mindkét szolgáltatás teljesen ingyenessé válik.

A Szlovák Posta a díjszabás módosításával egyidejűleg a nemzetközi forgalomban érvényes egyetemes szolgáltatások maximális árait is aktualizálja. A Csehországba és más európai országokba irányuló csomagküldés díjai változatlanok maradnak, a világ egyéb országaiba küldött csomagok esetében azonban az árak legfeljebb 4 euróval emelkednek.

A 2026. január 1-jétől hatályos, teljes egyetemes postai díjtáblázat elérhető a Szlovák Posta hivatalos honlapján.

