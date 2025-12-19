Mennyibe kerül a karácsonyi ünnepi vacsora?

A háztartások zöme 50 és 100 euró között költ a karácsonyi ünnepi vacsorára, viszont a családok egyharmada igyekszik 50 eurónál kisebb összegbe beleférni. 5%-uk viszont 200 eurónál is többet szán az ünnepi terítékre – derült ki az Ipsos ügynökség felméréséből, melyet a Home Credit megrendelésére készített.

Emellett a családok 8%-a takarítóval végezteti a karácsony előtti hagyományos nagytakarítást, többségük 100 eurót fizet ezért. 4%-nyian 20 eurót sem tudnak költeni az ünnepi menüre, 22% tervezi, hogy 20–50 euró közötti összeget, 35% pedig 50–100 eurót költ. 17% 100–150 eurót, 5% pedig 200-nál is többet.

„150–200 eurót főleg a nagy, minimum hatfős családok költenek, 200-nál többet pedig azok, amelyek havi bevétele 3000 és 4000 euró között van”

– tette hozzá Jaroslav Ondrušek, a Home Credit elemzője.

Az ünnepi vacsora költségeire vonatkozó adatok nagyjából megegyeznek a tavalyi felmérés eredményeivel.

A takarítást rendelők 47%-a 50–100 eurót fizet ezért a szolgáltatásért, a tavalyi adat 24% volt. 20%-uk viszont 100–150 eurót fizet, 10%-uk pedig több mint 200 eurót.

TASR/Felvidék.ma