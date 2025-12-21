„Cigány kultúránk oly színes, mint a virágos rét”

1998-ban Babindák István és családja kezdeményezésére megalakult a ROMANE LIJE Polgári Társulás. Elsődleges céljuk a magyar cigány kultúra bemutatása, megismertetése és ápolása.

Kitartó munkájuknak köszönhetően Csatán 2024-ben megépült a Romano kher – Közösségi ház. Rendszeresen megemlékeznek a cigány ifjúsággal a Bátorság napjáról, az 18948-49-es szabadságharcról, magyar költészet napjáról.

Ádvent negyedik hetében karácsonyi dalokkal, énekkel, versel, prózával és zenei összeállítással köszöntötték a megjelenteket.

A karácsonyi műsor végén karácsonyi ajándékkal örvendeztették meg a gyerekeket.

Babindák István és felesége Szilvia még mindig reménykedik és hisz abban, hogy a cigány fiatalság a tanulás felé fogja fordítani a fejét és a nemcigányság megérti a cigány népet.

KP/Felvidék.ma