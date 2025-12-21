Home Régió „Cigány kultúránk oly színes, mint a virágos rét”
Régió

„Cigány kultúránk oly színes, mint a virágos rét”

A Romane Lije karácsonyi műsora

KP
KP
(Fotó: Kakas Pál)

1998-ban Babindák István és családja kezdeményezésére megalakult a ROMANE LIJE Polgári Társulás. Elsődleges céljuk a magyar cigány kultúra bemutatása, megismertetése és ápolása.

Kitartó munkájuknak köszönhetően Csatán 2024-ben megépült a Romano kher – Közösségi ház. Rendszeresen megemlékeznek a cigány ifjúsággal a Bátorság napjáról, az 18948-49-es szabadságharcról, magyar költészet napjáról.

(Fotó: Kakas Pál)

Ádvent negyedik hetében karácsonyi dalokkal, énekkel, versel, prózával és zenei összeállítással köszöntötték a megjelenteket.

A karácsonyi műsor végén karácsonyi ajándékkal örvendeztették meg a gyerekeket.

Babindák István és felesége Szilvia még mindig reménykedik és hisz abban, hogy a cigány fiatalság a tanulás felé fogja fordítani a fejét és a nemcigányság megérti a cigány népet.

KP/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Adventi szeretetasztal a szőgyéni Csemadok és a Mária...

Emlékezés, kiállás és összetartás üzenete a gömöri régióból

Befejeződött a Tesmagra vezető híd felújítása

Szombattól újra műjégpálya üzemel Ipolyságon

Tíz hónap után újra megnyílt a losonci Nógrádi...

Téli rendezvények a Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének szervezésében

A révkomáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes...

Féja Gézára emlékeztek a lévaiak

Zöld utat kapott a Bodrogköz új kerékpáros fejlesztése...

Karácsonyi vásár Léva történelmi központjában

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma