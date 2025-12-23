Home Képriport Adventi alkalmak a Csemadokkal Nemesradnótban
Képriport

Adventi alkalmak a Csemadokkal Nemesradnótban

Új emlékhely jött létre, ezúttal Nt. Pósa Lajos egykori lelkipásztor emléke előtt tisztelegve

Pósa Homoly Erzsó
Készülődés az átadásra (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete együttműködésben a Nemesradnóti Református Egyházközséggel az adventi hétvégéken közösen készült a karácsonyra.

Az adventi koszorún meggyúltak a hit, remény, öröm és szeretet lángjai. A szorgos kezek által készültek finomságok, asztali- és cserépdíszek, mézeskalács, könyvjelzők; és leltárba vették az ajándékkönyveket, valamint megnyitották a Nt. Pósa Lajos Emlékkönyvtárat.

A szervezet programjai megvalósultak a Magyar Kormány támogatásával a BGA zrt. 2025. évi Erősödő Kárpát-medence Program pályázatának keretében.

Fotó: Pósa Homoly Erzsó

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

