Súlyos válság előtt a szlovák tejipar

A szlovák tejfeldolgozó ágazat súlyos válsággal néz szembe. Az európai nyers tej árai történelmi mélypontra süllyedtek, és a szlovák tejipar kritikus ponthoz érkezett.
Ennek következménye már 2026 elején a versenyképesség jelentős elvesztése lehet – nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Martin Mellen, a Szlovák Tejfeldolgozók Szövetségének (ZSM) elnöke.
Túltermelés Európában – zuhanó árak
Mellen szerint az árak drasztikus csökkenésének egyik fő oka az európai tej túltermelése.
Németországban például 2024 és 2025 között mintegy 7 százalékkal nőtt a termelés, ami az egész régióban erős nyomást gyakorol az árakra.
Magyarországon a tej literenkénti ára általánosan 0,15 euró körül alakul, miközben a 200 tehénnél kisebb gazdaságok sorra kapják meg a szerződésfelmondásokat a tejfeldolgozóktól.
Mellen szerint ezek az intézkedések világosan mutatják, hogy a környező országok tejipara azonnal reagál a válsághelyzetre.
Olcsó import, visszaeső export
„Ez teret nyit az olcsó tej és tejtermékek fokozott behozatalának, miközben visszafogja a szlovák termékek exportját” – figyelmeztetett Mellen.
Hozzátette: az európai tejpiac az elmúlt évek egyik legsúlyosabb válságát éli át.
A tej nyersanyagértéke 13–15 cent/literre esett vissza, ami messze az önfenntarthatóság szintje alatt van.
„A környező országok gyorsan reagálnak, Szlovákia azonban lemaradásban van. Ha nem történik azonnali beavatkozás, már 2026 elején teljesen versenyképtelenné válhatnak a szlovák tejfeldolgozók és farmok” – hangsúlyozta.
Történelmi mélyponton a nyers tej értéke
Mellen pontosította: a kieli Rohstoffermilch-Institut adatai szerint 2025 decemberében a tej nyersanyagértéke mindössze 13–15 cent/liter.
Ezzel egy időben az EU spotpiaci tejárai is körülbelül 15 cent/liter körül mozognak, ami jelentős visszaesést jelent az előző hónapokhoz képest.
Fenntarthatatlanná válnak a korábbi beruházások
A ZSM elnöke emlékeztetett arra is, hogy a szlovák farmok az elmúlt években jelentős beruházásokat hajtottak végre az elsődleges termelésben, sok esetben a tejfeldolgozók rendszeres támogatása nélkül.
A jelenlegi piaci környezetben ezek a befektetések egyre inkább fenntarthatatlanná válnak.
Ágazati összeomlás veszélye
Mellen szerint koordinált támogatás nélkül számolni kell a tejelő szarvasmarha-állomány felszámolásával, a tejfeldolgozók bezárásával, a tejtermelési önellátás elvesztésével, az importfüggőség növekedésével.
A tejipari ágazat ezért azonnali szakmai és politikai párbeszédet, valamint gyors intézkedések bevezetését sürgeti annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az egész szektor hosszú távú károsodása.
tasr/Felvidék.ma