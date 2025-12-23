Home Itt és Most Raši szeretné, ha csak kivételes esetekben tárgyalnának gyorsított eljárásban
Itt és Most

Raši szeretné, ha csak kivételes esetekben tárgyalnának gyorsított eljárásban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Csak kivételes esetekben kellene a törvénytervezetekről gyorsított eljárásban tárgyalnia a parlamentnek – jelentette ki Richard Raši (Hlas-SD) házelnök. A kormánytól azt várja, ne árassza el a törvényhozást ilyen indítványokkal, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a parlament nem tud megvitatni más törvényjavaslatokat, a kormányét sem – mondta a TASR-nek adott év végi interjúban.

„A gyorsított eljárásról a kormány dönt, ha valamit így küld a parlamentbe, muszáj tárgyalnunk róla. Ha viszont ilyen törvényjavaslatokkal áraszt el bennünket, akkor nem jut idő más tervezetek megvitatására, azokra sem, amelyek szintén a kormánytól érkeznek. Az elvárásom a következő: Csak akkor javasoljanak gyorsított eljárást, ha ez elengedhetetlen, mert ha nagyon sok lesz belőlük, akkor a többi törvényjavaslataikra nem marad idő” – mondta a TASR-nek.

Raši arra is rámutatott, hogy a mostani kormánypártok még ellenzékben rendre bírálták, hogy az akkori kormány gyorsított eljárást kért sok tervezet megvitatására, de ezekből most is sok van, ez pedig felborítja az ülésszakok menetét.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nem maradunk csendben!

Forró Krisztián lemondott nemzetiségi tanácsadói tisztségéről

Pellegrini aláírta a Btk. módosítását

Pellegrini nem fogja megvétózni a Btk. teljes módosítását

Súlyos válság előtt a szlovák tejipar

Komoly jogbizonytalanság alakult ki a szlovákiai kisebbségi kultúra...

Szlovákia-szerte köd várható, a figyelmeztetés keddig van érvényben

Elhalasztják a megvétózott törvényekről szóló döntést, amíg nem...

Robert Fico és Jozef Ráž átadta a felsővisnyói...

Elképzelhető, hogy már nem kerül a parlament elé...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma