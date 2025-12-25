Futással búcsúznak az óévtől Nyitrán

Az év utolsó napján ismét futók lepik el Nyitra környékét: december 31-én rendezik meg a hagyományos szilveszteri futás 37. évfolyamát, amely Ladislav Korček professzor nevét viseli. A szervezők szerint a verseny útvonala jellege miatt Szlovákia egyik legnehezebb és legnagyobb presztízsű futóeseményének számít.

A rendezvényt a Čakanka nonprofit szervezet szervezi, és Milan Vinc Částa emlékének ajánlják, aki hosszú éveken át volt a futás főszervezője, edzője, valamint Nyitra kulturális és sportéletének meghatározó alakja.

A futás technikailag és fizikailag is rendkívül megterhelő pályájáról ismert. A 6050 méter hosszú útvonal összesen 288 méteres szintkülönbséget tartalmaz, és a Zobor egyedi természeti és történelmi környezetén halad keresztül. A futók a Magas-Fátra hegysége, a Plieška, a Három Tölgy és a Zobor alatti Nyereg érintésével jutnak fel a Zobor 554 méter magas csúcsára, ahonnan meredek lejtő vezet a célig. A verseny nehézsége miatt diák kategóriákat nem hirdetnek.

A szervezők kiemelték: az esemény különlegességét a minden évben egyedi, régészeti motívumokat ábrázoló érmek adják. A 2025-ös plaketten egy középkori mitikus alak jelenik meg, amelyet egy 14. századi nő sírjában találtak meg egy régészeti feltárás során a zobordarázsi Szent Mihály arkangyal-templom temetőjében. A két halfarokkal ábrázolt, koronás nőalak egy gazdagon díszített fejdísz része volt.

SZE/Felvidék.ma/TASR