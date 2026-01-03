Home Kitekintő Tüntettek Budapesten a Beneš-dekrétumok miatt
Tüntettek Budapesten a Beneš-dekrétumok miatt

Január 3-án a budapesti szlovák nagykövetség előtt tüntetést tartottak a Beneš-dekrétumokkal összefüggő földelkobzások és egy, a dekrétumok megkérdőjelezését szankcionáló szlovák jogszabály ellen. A demonstrációt pártoktól és ideológiáktól független civilek szervezték.

A szervezők előzetesen közölték: a megmozdulás nem irányul más politikai cél elérésére, így nem kapcsolódik sem területi revíziós, sem belpolitikai követelésekhez. A résztvevőket arra kérték, hogy ne hozzanak pártokhoz vagy szervezetekhez köthető transzparenseket, valamint tartózkodjanak az ügyhöz nem kapcsolódó jelszavaktól.

A felhívás szerint a tüntetés békés gyülekezés volt, amelynek során a külképviselet és a közterület védelmét is kiemelten fontosnak tartották. A szervezők magyar és felvidéki zászlók, valamint településekre és régiókra utaló jelképek használatát kérték a résztvevőktől.

A demonstráción megjelent Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, aki korábban közösségi oldalán jelezte részvételét. A helyszínen jelen volt továbbá Novák Előd, a Mi Hazánk MOzgalom elnöke és Schiffer András, az LMP alapító tagja, volt politikus, illetve Felvidékről is voltak tüntetők a közösségi hálón tett bejegyzések szerint.

