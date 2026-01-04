Az öröklét őrei című kiállítás képekben

Május végéig tekinthető meg a Szépművészeti Múzeumban Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című időszaki tárlat.

A minden tekintetben rendhagyó kiállítás Kína történetének ezer évét fogja át, melynek központjában a kínai terrakotta hadsereg és az első kínai császár áll. Látványos régészeti anyagon keresztül mutatja be az érdeklődőknek a fent említett korszakot.

A Szépművészeti Múzeum kiállítótermeiben több mint százötven ókori műtárgyat, köztük az első császár terrakotta hadseregéből tíz eredeti példányt állítottak ki.

„A múzeum első alkalommal ad otthont nemzetközi viszonylatban is jelentős kínai régészeti kiállításnak. A tárlat gerincét az első kínai császár, Quin Shi Huangdi sírkomplexumának leletanyaga alkotja, amely grandiózus föld alatti birodalomként örökítette meg az akkori ismert világ minden részletét” –írja Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a kiállítás impozáns katalógusának előszavában.

Mint folytatja: Az öröklét őrei című kiállítás nagyszabású és számos látványos elemet felvonultató tárlatként tárja a látogatók elé a kínai kultúra megannyi jellemzőjét.

Valamennyi tárgy Senhszi, Kína egykori császári fővárosát is magában foglaló tartomány múzeumaiból érkezett. Legnagyobb részük az Első Kínai Császár Mauzóleum Múzeumának, a Han-kori Yangling Császársír Múzeumának és Senhszi Tartomány Régészeti Intézetének anyaga.

A tárlat a Szépművészeti Múzeum szervezésében, a Senhszi Tartományi Kulturális Örökség Központtal és az Első Kínai Császár Mauzóleum Múzeumával való együttműködés keretein belül valósult meg.

A 2025. november 28-án megnyitott történelmi tárlat 2026. május 25-ig látható. További információkat a Szépművészeti Múzeum honlapján olvashatnak.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma