A közlekedési balesetek áldozatainak árváit segítik

A Gyermek Közlekedési Alapítvány már négy éve anyagilag segíti azokat a gyerekeket és fiatalokat Szlovákiában, akiknek szülei közlekedési balesetben vesztették életüket. Az elmúlt évben, 2025-ben 37 gyerek és fiatal kapott így pénzbeli támogatást, 21 000 euró értékben. Az alapítvány, illetve az anyagi juttatás célja, hogy az árván vagy félárván maradt kiskorúak folytathassák tanulmányaikat, könnyítsenek helyzetükön, illetve hozzájuthassanak olyan egészségügyi ellátásokhoz, amelyekhez az egészségügyi biztosítók nem járulnak hozzá. Az alapítványt csehországi minta alapján hozták létre, ahol már harminc éve működik.

A szlovák utakon évente több ezer baleset történik, amelyeknek sajnos számos halottja és sérültje van. Köztük szülők, akik elláttatlan gyerekeket, kiskorúakat hagynak maguk után. A Szlovák Köztársaság rendőrsége az elmúlt évben közel 10 000 balesetet jegyzett, amelyek következtében 183 személy vesztette életét.

A leggyakoribb halálesetek az autósok körében, 33,9 százalék, majd a motorkerékpárosoknál, 21,9 százalék, aztán 21,2 százalékban az utastársak és 13,9 százalékban a gyalogosok körében történtek. A balesetek okai között 51,3 százalékban a gépjárművezető kötelességének elmulasztása, 9,9 százalékban a gyorshajtás és 6,7 százalékban az előzés és az előny megadásának elmulasztása szerepel.

„Annak ellenére, hogy a tavalyi évet megelőző, 2024-es évhez viszonyítva harminchárommal kevesebb közlekedési balesetet regisztráltak, minden szám, minden eset mögött emberélet, család, esemény rejtőzik. Teljesen feleslegesen hunynak el emberek, sokszor szülők, édesanyák, édesapák, akik után a legértékesebbek, gyerekeik maradnak. Ezért, mint édesanya és mint az évente mintegy 110 ezer gépjárművet forgalmazó cég igazgatónője emberi kötelességemnek érzem, hogy segítsünk ezeken a gyerekeken” – nyilatkozta Karolina Topoľová, az alapítvány elnöke, illetve az AURES Holding, az AAA Auto nemzetközi autóközpont vezérigazgatója.

A 2025-ös évben 37 gyerek között 21 000 eurót osztottak szét, 600-tól 1200 euróig kaptak a főiskolások, 1000 eurót az óvodáskorúak és alapiskolások, 500 eurót a félárva óvodások és alapiskolások.

A balesetekben elhunytak gyermekei, amennyiben elérik a felnőtt kort és érdeklődést tanúsítanak a munka iránt, munkavégzési lehetőséget kapnak a cég valamelyik munkahelyén.

Az anyagi támogatás ünnepélyes átadására az AAA Auto pozsonyi kiállítóhelyén került sor az AURES Holding vezérigazgatónője Karolina Topoľová és Lucia Kurilovská, a Szlovák Belügyminisztérium államtitkára jelenlétében.

