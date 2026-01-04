XIV. Leó pápa imaszándékai a 2026-os esztendőre

A pápa imavilághálója nevű kezdeményezés keretében – amelynek a jezsuita rend a gondnoka – a világ mintegy száz országában több tíz millióan imádkoznak együtt naponta a Szentatya által minden hónapban megfogalmazott imaszándékokért.

Az alábbiakban Leó pápa a 2026-os évre szóló imakéréseit tesszük közzé, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya honlapja nyomán.

Január – Isten szavával imádkozzunk!

Imádkozzunk, hogy Isten szavával folytatott ima táplálja életünket, eredjen belőle remény közösségeinkben és segítsen, hogy felépíthessünk egy testvériesebb és misszionárius egyházat.

Február – a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekekért

Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek és családjaik megkapják a gyógyásza kezelést és a szükséges támogatást, anélkül hogy elveszítenék az erejüket és a reményüket.

Március – leszerelésért és békéért

Imádkozzunk, hogy a nemzetek előrehaladjanak a hatékony leszerelés útján, különösen a nukleáris leszerelésben és hogy a felelősök a világon a párbeszéd és diplomácia útját válasszák az erőszak helyet.

Április – krízisben lévő papokért

Imádkozzunk a papokért, akik elhivatottságuk tekintetében krízis pillanatokat élnek át, hogy megtalálják a számukra szükséges kíséretet és hogy a közösségek támogassák őket megértéssel és imával.

Május – Legyen mindannyiunk számára élelem!

Imádkozzunk, hogy mindenki azért tevékenykedjen, a nagytermelőktől a kisfogyasztókig, hogy elkerüljék az élelmiszer-pazarlást, és hogy minden ember hozzáférjen a minőségi élelemhez.

Június – a sport értékeiért

Imádkozzunk, hogy a sport a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés.

Július – az emberi élet tiszteletben tartása

Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért minden életszakaszában, úgy, hogy Isten ajándékának tekintjük.

Augusztus – A városok ismerjék meg az evangéliumot!

Imádkozzunk, hogy sikerüljön a nagyvárosokban annak új formáját megtalálni, hogy hirdessük az evangéliumot, mert a városokat gyakran személytelenség és magány jellemzi. Ismerjük meg a közösség létrehozásának kreatív útjait.

Szeptember – a vízhiány megakadályozásáért

Imádkozzunk, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, mert az a túléléshez feltétlenül fontos erőforrás. Mindenki férjen hozzá egyformán.

Október – a mentális egészség támogatásáért

Imádkozzunk, hogy a mentális egészség támogatása az egész Egyházba beépüljön, úgy hogy a mentálisan beteg emberek stigmatizálása és diszkriminálása megszűnjön.

November – a gazdagság megfelelő használatáért

Imádkozzunk a gazdagság megfelelő használatáért, amely nem szenved az önzés kísértésétől, és mindig azoknak a közösségeknek a szolgálatába áll és azokkal szolidáris, akiknek kevesebb van.

December – egyszülős családokért

Imádkozzunk azokért a családokért, akik megtapasztalják az anya vagy az apa hiányát, hogy az Egyház támogassa és istápolja őket, és a hitben segítséget találjanak és erőt merítsenek nehéz időkben.

A Pápa Imavilághálója (korábban Imaapostolkodás) 1884-ben jött létre Franciaországban Jézus Szent Szíve lelkiségéből kiindulva, François-Xavier Gautrelet SJ kezdeményezése alapján.

Eredetileg a fiatal jezsuiták képzését szolgálta, de hamar elterjedt az egész világon, mint az Egyház küldetését szolgáló apostolkodás. 13 millióan csatlakoztak hozzá abban az időben. 1915-ben létrejött az ifjúsági tagozata, amely ma Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalomként ismert.

XIV. Leó pápa imaszándékai a 2026-os esztendőre letölthető PDF-formátumban

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír/Felvidék.ma