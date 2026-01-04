Tornalja az új évben 22 millió euróval gazdálkodhat

Györfi Erika, Tornalja polgármestere a TASR hírügynökségnek nyilatkozott az idei költségvetéssel kapcsolatosan, amelyet az önkormányzat képviselői novemberi rendkívüli ülésükön hagytak jóvá. A 22 milliós költségvetést a befektetések szempontjából megfelelőnek ítéli meg, azok sorra olyan projekteket érintenek, amelyek hasznosak lesznek a város fejlődésére.

A képviselők szerint a költségvetés biztosítja a város számára a kiegyensúlyozott gazdálkodást és egyben hozzájárul a már megkezdett, a város lakosságát teljes mértékben szolgáló projektek folytatására, illetve újak megvalósítására.

„Az idei költségvetésben teljes mértékben igyekeztünk a takarékosságra, az észszerű gazdálkodásra összpontosítani, de ugyanakkor arra is, hogy tovább folytathassuk a már megkezdett különféle aktivitásainkat is. Mindezeket annak ellenére, hogy tudjuk, gazdaságilag feszült idők várnak ránk”

– nyilatkozta a polgármester asszony.

Az önkormányzat képviselőinek a költségvetés összeállításánál több negatív tényezővel is szembe kellett nézniük, amelyek befolyásolják a városok és községek gazdálkodását.

„Az energiaárak mérsékelt stabilizációja ellenére a gazdasági helyzetünket egyértelműen befolyásolja a magas infláció, bizonyos költségek extrém magas emelkedése, a közös költségek növekedése, valamint a településeknek nyújtott részesedési adó mértékének csökkenése” – tette hozzá Györfi Erika.

Tornalja a 22 millió euróból 9,7 millió eurót fordít különféle beruházási projektekre.

Az összeg egy része a már megkezdett beruházásokra megy el, de újabb fejlesztésekkel is számolnak.

Folytatják a vízvezetékek és csatornahálózatok kiépítését, az Iskola utcai óvoda átépítését és a városi hivatal épületének rekonstrukcióját. Előkészületben van az autós kemping és a fürdő felújítása, a Zoltánka park revitalizációja és az utak, valamint járdák javítása.

„A 2026-os évben a város új beruházásokat is tervez, ennek jegyében felújítjuk azoknak az épületeknek a tetőszerkezetét, amelyek kritikus állapotban vannak és elkezdjük a Déli lakótelepen egy gyermek játszótér építését” – zárta nyilatkozatát a város polgármester asszonya azzal, hogy a város képviselő-testülete ebben az évben az Európai Uniós alapokból is igényel támogatásokat terveik további megvalósításához.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)