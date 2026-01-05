Alkotóműhely a „Viskolában”

Az Ipolyviski Alapiskola, más nevén „Viskola” az idei tanévben is számos foglalkozással várta a különféle életkorú gyermekeket. Az Alkotóműhely foglalkozásai a Nyitra Megyei Önkormányzat támogatásával valósultak meg.

Mint Balázs Szabina, az Ipolyviski Alapiskola igazgatója a Felvidék.má-nak elmondta: „Az Alkotóműhely (Umelecká dielňa) elnevezésű projekt célja

a gyermekek kreatív fejlesztése, a vizuális nevelés erősítése, az élő kultúra bemutatása, valamint a nem kézzelfogható kulturális örökség megőrzése és továbbadása volt.

A projekt megvalósulását Nyitra Megye Önkormányzata támogatta, amely hozzájárult a kulturális és oktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez.”

Az ősz folyamán az Alkotóműhely keretei között több alkalomra is sor került. A kreatív iskolafejlesztő program keretében három foglalkozástípus valósult meg 2025 novembere és decembere folyamán. A projektnek köszönhetően összesen 76 gyermek vett részt különböző alkotó és művészeti foglalkozásokon, ahol magyar és szlovák osztállyal működő községi kisiskola tanulói mellett további gyerkőcök is jelent voltak.

A Lurkóakadémia programjába 15 gyerek kapcsolódott be, a Pöttömakadémiába 12-en és a szlovák nyelvű Vyškola foglalkozásain 16 gyerek vett részt.

A programok nyitottak voltak a környező települések gyermekei számára is, ezzel erősítve az iskola és a helyi közösség kapcsolatát

– tette hozzá Balázs Szabina.

A foglalkozások során a gyermekek különböző képzőművészeti technikákkal ismerkedhettek meg, miközben fejlődött a kézügyességük, kreativitásuk, vizuális gondolkodásuk és önkifejezési képességük. Az alkotómunka hozzájárult a koncentráció, az együttműködés és az önbizalom erősítéséhez is – magyarázta az igazgató.

A hathatós megyei támogatásnak köszönhetően beszerzett eszközök és anyagok lehetővé tették, hogy az iskolai rajz- és vizuális nevelés, valamint az alkotóműhely-foglalkozások magasabb szakmai színvonalon valósuljanak meg.

„A projekt hosszú távon is hozzájárul a gyerekek tehetséggondozásához, a kulturális értékek megőrzéséhez és a helyi közösség kulturális életének gazdagításához. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Nyitra Megye Önkormányzatának, amiért támogatásával lehetővé tette e tartalmas és értékteremtő program megvalósítását” – mondta végezetül az intézmény vezetője.

Az iskolaelőkészítő programok az idei esztendőben is folytatódnak.

Várhatóan februárban indulnak el a magyar és szlovák nyelvű alkalmak.

Az Ipolyviski Alapiskolának jelenleg 33 tanulója van. 18 diák tanul a magyar osztályban és 15 gyermek látogatja a szlovák osztályt. Az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek a „viskolában”. A különféle foglalkozások, alkalmak mind hozzájárulnak a minőségi oktatás erősítéséhez, példát mutatva mindezzel a tágabb térség oktatási intézményeinek is.

A Lurkóakadémiáról ITT és ITT irtunk, az új iskolakoncepciót ITT mutattuk be, a folyamatosan szépülő iskola fejlesztéseiről ITT, valamint ITT számoltunk be.

Pásztor Péter/Felvidék.ma