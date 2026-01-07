Az extrém hidegben vigyázzunk a haszonállatainkra és házi kedvenceinkre is

Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet – hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület, amely ajánlásokat is tett az állattartóknak.

Az egyesület az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében arra hívta fel az állattartók figyelmét, hogy

a nagy hidegben kint tartott kedvenceik számára feltétlenül biztosítsanak energiadús eleséget, továbbá alakítsanak ki az állatoknak szélvédett „kuckót”, és napközben többször ellenőrizzék az ivóvizes tálakat.

A hideg idő hatására nem csökken az háziállatok mozgásigénye, így a gazdáik mindennap szánjanak időt a velük való sétára, játékra – írták.

Az egyesület vezetője, Seres Zoltán azt is kiemelte: a szabadban kinn teleltetett házi kedvenceket semmiképpen se fürdessék, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteg lemosódik, ami csökkenti az állat prémjének természetes szigetelő képességét.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szintén közleményben tájékoztatott arról, hogy Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos koordinálásával országszerte segítik gazdálkodók szalmaadományokkal a hazai állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat.

A tartósan hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogyan biztosítsák a legmegfelelőbb körülményeket az ott élő állatok számára. A szalma pedig éppen alkalmas arra, hogy a fagyos, hideg időben is melegen tartsa a gazdátlan állatokat a menhelyeken – írták.

A NAK közölte: az ügyben Ovádi Péter egyeztetett Papp Zsolt kamarai elnökkel. Az országos hálózattal rendelkező, a gazdálkodókkal közvetlen kapcsolatban álló kamara első körben érdeklődött a gazdálkodóknál, hogy van-e lehetőségük szalmát felajánlani menhelyek számára.

Már egy nap alatt számos felajánlás érkezett, a kamara pedig az igényeket is felmérő állatvédelemért felelős kormánybiztossággal és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal közösen koordinálja azt, hogy miként jussanak el a lehető leghamarabb a felajánlások az érintett menhelyekhez – olvasható a kommünikében.

