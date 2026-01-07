Helyenként hófúvással és erős széllel kell számítani

Hófúvás és hóátfúvások miatt továbbra is figyelmeztetés van érvényben, főleg az ország keleti részén. Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Kassa megye legtöbb járására, Nyitra és Eperjes megyében pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A riasztások csütörtökön (január 8.) is érvényesek lesznek

– tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Kassa és Eperjes megyében erős szél miatt is figyelmeztetést adtak ki, melynek átlagsebessége a meteorológusok szerint elérheti a 45 kilométer/órát. A széllel csütörtökön 14 óráig kell számítani.

TASR/Felvidék.ma