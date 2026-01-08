Többen élnek Komáromban, mint ahányan finanszírozzák

A komáromi városi hivatal által megküldött friss adatok szerint a város népessége ma jóval összetettebb képet mutat annál, mint amit a hivatalos lakosságszám sugall. Miközben 2025-ben történelmi mélypontra süllyedt az újszülöttek száma, a lakosság elöregedése és a természetes fogyás tartóssá vált, Komárom működését egyre nagyobb mértékben olyanok biztosítják, akik nem – vagy nem teljes mértékben – jelennek meg a finanszírozás alapját jelentő statisztikákban. A demográfiai adatok így nemcsak népesedési, hanem egyre inkább költségvetési kérdéseket is felvetnek a város jövőjével kapcsolatban.

A komáromi lakosságszám adatai jól mutatják, mennyire relatív fogalom ma a „város népessége”. A hivatalos statisztikák szerint harmincezernél valamivel több állandó lakos él Komáromban, a valóságban azonban

nap mint nap több tízezren használják a város szolgáltatásait, járnak ide dolgozni, tanulni, orvoshoz vagy ügyet intézni.

A külföldi állampolgárok, az ideiglenes lakcímmel rendelkezők, a bejelentés nélkül itt élők, valamint a menekültstátusszal Komáromban tartózkodók együttese egy láthatatlan, de nagyon is jelen lévő népességet alkot. Ők ugyan nem mindig jelennek meg a hivatalos kimutatásokban, de terhelik az infrastruktúrát, igénybe veszik az egészségügyi, oktatási és közszolgáltatásokat, miközben sok esetben gazdasági értelemben is hozzájárulnak a város működéséhez.

Ez a kettősség komoly kihívást jelent a városvezetés számára. A támogatások, normatívák és állami források döntő része továbbra is a bejelentett lakosok száma alapján érkezik, miközben a ténylegesen Komáromban élők száma ennél érezhetően magasabb. Ennek következménye, hogy

a városnak gyakran többletfeladatokat kell ellátnia többletforrások nélkül.

Ugyanakkor a kérdés túlmutat a pénzügyi egyenlegen. Az, hogy sokan élnek Komáromban hivatalos bejelentés nélkül, vagy csak átmenetileg, arra is rámutat, hogy a város vonzó, de nem feltétlenül elég erős ahhoz, hogy hosszú távon megtartsa lakóit. A stabil lakosság számának csökkenése, az elöregedés és az alacsony születésszám mellett ez egy újabb figyelmeztető jel.

Komárom ma egyszerre befogadó és átmeneti város: sokaknak otthon, másoknak csak megálló. A jövő szempontjából az a kulcskérdés, hogy sikerül-e az ideiglenesen itt élőket hosszabb távon is megszólítani, és a statisztikák mögött lévő embereket valódi közösséggé formálni. Mert végső soron nem az a legfontosabb, hányan szerepelnek a nyilvántartásokban, hanem az, hányan tekintik Komáromot valódi otthonuknak.

A grafikonok nemcsak demográfiai, hanem finanszírozási szempontból is figyelmeztető képet mutatnak. Miközben 2018 és 2025 között a Komáromban született gyermekek száma több mint 40 százalékkal csökkent, a halálozások száma lényegében változatlan maradt, a város pedig tartós természetes fogyásba fordult. Ezzel párhuzamosan a korfa alsó sávjának elvékonyodása azt jelzi, hogy a jövőbeni normatívák alapját jelentő gyermekek és fiatalok létszáma évről évre szűkül. A komáromi kórház adatai szerint 2020 óta a térségben sincs utánpótlás, ami kizárja az átmeneti visszaesés lehetőségét. Mindez azt eredményezi, hogy Komárom egyre több lakost szolgál ki, miközben a hivatalosan bejelentett népessége – és vele együtt az állami finanszírozás – nem követi a valós terhelést. A város így fokozódó nyomás alatt működteti oktatási, szociális és egészségügyi rendszereit, miközben a jövő bevételi alapjai folyamatosan szűkülnek.

Komárom így lassan olyan rendszert működtet, amelyet egyre többen használnak, de egyre kevesebben finanszíroznak – és ez hosszú távon nem demográfiai, hanem költségvetési válsághoz vezethet.

SZE/Felvidék.ma