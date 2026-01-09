Home Kitekintő Szabadon engedték a Marinera tankhajó két orosz tengerészét
Szabadon engedték a Marinera tankhajó két orosz tengerészét

Fotó: Štandard

Oroszország közbenjárására Donald Trump amerikai elnök szabadon engedte a Marinera olajszállító tankhajó legénységének két orosz állampolgárságú tagját – közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteken a Telegram-csatornáján.

A diplomata szerint Moszkva üdvözölte az amerikai elnök döntését. Jelenleg a diplomáciai tárcánál az orosz tengerészek hazatérésének részletein dolgoznak.

Az amerikai haditengerészet szerdán tartóztatta fel a Marinera tankert – amely orosz zászló alatt hajózott nemzetközi vizeken –, arra hivatkozva, hogy a hajó az amerikai szankciókat megkerülve szállított olajat Iránba és Venezuelába.

Az orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy a tartályhajó 2025. december 24-én kapott engedélyt az orosz lobogó alatt való hajózásra, a moszkvai diplomáciai tárca pedig követelte, hogy humánusan bánjanak a hajón tartózkodó oroszokkal, és engedjék őket hazatérni.

A hajó legénysége a két oroszon kívül georgiai, ukrán és indiai állampolgárokból állt.

MTI/Felvidék.ma

