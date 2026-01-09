Home Kitekintő Az ENSZ főtitkára szerint az Egyesült Államokat jogi kötelezettség terheli a befizetések folytatására
Az ENSZ főtitkára szerint az Egyesült Államokat jogi kötelezettség terheli, hogy folytassa a világszervezet működéséhez való anyagi hozzájárulások folyósítását.

Antonio Guterres csütörtökön szóvivője útján közölte, hogy sajnálattal vette tudomásul Donald Trump elnök döntését arról, hogy országát kilépteti 31 ENSZ-hez tartozó szakosított szervezetből, illetve bizottságból, testületből és programból. Stephane Dujarric, a világszervezet szóvivője azt mondta, hogy az „ENSZ általános és békefenntartó költségvetéséhez való meghatározott hozzájárulások jogi értelemben kötelezőek az ENSZ Alapokmánya alapján minden tagállamra, így az Egyesült Államokra is”.

Donald Trump amerikai elnök szerdán rendeletet írt alá arról, hogy országa kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. A dokumentum kimondja, hogy az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben.

Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint Globális Terrorellenes Fórumot.

Az amerikai külügyminisztérium a döntést kommentálva közleményében többek között megállapította, hogy „a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak, és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz”.

Hozzátették, hogy az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.

