Idén is korábban tartják a tehetségvizsgákat

Csakúgy, mint az előzőben, ebben a tanévben is korábban tartják a tehetségvizsgákat a középiskolák. A felvételiztetés már március 23-án elkezdődik – tájékoztatott az oktatási tárca. A korábbi időpontot a fenntartók, az iskolák és a szülők is kérték.

A cél, hogy több idejük legyen készülni a diákoknak.

„Az előző években ugyanis előfordult, hogy egyes diákok négy különböző felvételin is részt vettek pár nap leforgása alatt, ami rendkívül megterhelő, és előfordulhat, hogy éppen emiatt nem jártak sikerrel a vizsgákon. Emellett pedig az iskoláknak is kedvezőbb ez a megoldás, az adminisztrációs terhek eloszlása miatt”

– közölte a minisztérium.

A jelentkezéseket február 20-ig kell leadni az alapiskolák igazgatóinak.

Az oktatási törvény szerint diákok legfeljebb két olyan helyre jelentkezhetnek, ahol tehetségvizsgákat is tartanak, illetve kettő olyanra, ahol nincs ilyen vizsga.

