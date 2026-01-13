A Magyar kultúra napja a Prímási Palota Tükörtermében

Erzsébet királyné magyarok iránti rokonszenve kerül a középpontba azon a felolvasóesten, melyet a Magyar kultúra napja alkalmából közösen szervez meg a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ Pozsony és a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma. A rendhagyó eseményre január 22-én, csütörtökön 17.00 órai kezdettel kerül sor a pozsonyi Prímási Palota Tükörtermében.

A szervezők az Iszonyú magyar honvágyam van… című zenés felolvasóestet egybekötik az Erzsébet királyné és Magyarország című utazókiállítás megnyitójával. Ezzel a programmal tisztelegnek a Magyar kultúra napja előtt.

Mint az esemény kísérőszövegében olvasható: „Erzsébet királyné nagy rokonszenvet érzett a szabadságra vágyó magyar nép iránt. Megtanulta a nehéznek tartott magyar nyelvet, udvartartásába magyar arisztokratákat választott, megszerette a magyar képzőművészetet, irodalmat, zenét. Szívesen tartózkodott a Budai Királyi Palotában és a Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol a források szerint több mint 2000 éjszakát töltött.”

A műsorban válogatást hallhatnak Erzsébet királyné, br. Nopcsa Ferenc főudvarmester, gr. Festetics Mária, gr. Sztáray Irma udvarhölgy, a királyné magyar felolvasónőjének, Ferenczy Idának írt leveleikből, valamint Erzsébet királyné verseiből.

A különleges pozsonyi felolvasóestet zeneszámok színesítik. Többek között felcsendül Erzsébet királyné legkedvesebb magyar nótája, és részletek hangzanak el a magyar királyné által kedvelt zeneszerzők műveiből.

Az eseményen köszöntőt mond Venyercsan Pál, a Liszt Intézet – Pozsony igazgatója, valamint

Nagy Tímea, a SZNM – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma megbízott igazgatója.

Az Iszonyú magyar honvágyam van… című felolvasó esten Erzsébet királyné szerepében Berta Blanka látható. Ferenczy Idát Demeter-Guba Erzsébet alakítja. Zongorán közreműködik Szilasu Alex.

A program magyar nyelven zajlik szlovák felirattal. A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Az online regisztráció itt található. További részleteket az Eseménynaptárunkban olvashatnak.

PP/Felvidék.ma