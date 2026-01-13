Home Egyéb Kós Hubert a férfi, Márton Luana a női győztes
Egyéb

Kós Hubert a férfi, Márton Luana a női győztes

Mutatjuk a 68. alkalommal megrendezett, kétfordulós voksolás győzteseit

Fotó: MTI

A férfiaknál Kós Hubert világbajnok úszót, a nőknél Márton Luana világbajnok tekvondóst választotta meg a 2025-ös év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).

Az év legjobbja hagyományos csapatsportokban az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata lett, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok – Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállítású – férfi kardcsapat győzött. Az edzők között Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabdacsapatának trénere kapta a legtöbb szavazatot.

68. Nemzeti Sport Gála

Az olimpiai ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtánckettős, miután átvették a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) életműdíját a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én. MTI/Illyés Tibor

Az MSÚSZ életműdíját a Regőczy Krisztina, Sallay András olimpiai ezüstérmes és világbajnok jégtáncos páros vehette át a gála fővédnökétől, Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

68. Nemzeti Sport Gála

Sulyok Tamás köztársasági elnök a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én. MTI/Illyés Tibor

A 68. alkalommal megrendezett, kétfordulós voksolás győzteseit a Nemzeti Sport Gálán, a Magyar Állami Operaházban hirdették ki 2026. január 12-én, hétfő este.

A sorrendek az első körben leadott 461, valamint a második fordulóban beérkezett 475 szavazat alapján alakultak ki. A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze.

Az év sportpillanata Molnár Attilának a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben győztes futása lett. Az MSÚSZ hatodszor díjazta az év sportpillanatát, szavazni pedig a szövetség és a sportcsatorna szakértői által összeállított listára az m4sport.hu oldalon lehetett.

68. Nemzeti Sport Gála

Kiss Péter Pál kétszeres paralimpiai bajnok kajakos, miután átvette az Év fogyatékos férfi sportolója díjat a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én. MTI/Illyés Tibor

A fogyatékos sportolók versengésében a férfiaknál Kiss Péter Pál parakajakos, a nőknél pedig a paraatléta Ekler Luca nyert. A csapatok versenyében a Jakucs Edina, Bácsi Bernát szervátültetett asztalitenisz vegyes páros lett az első.

A gálán elhangzott, hogy az év közösségi sporteseménye kategóriában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sportegyesülete (Máltai SE) és a Felzárkózó Települések-program közös sporteseménye, a FeTe országos labdarúgó-bajnokság érdemelte ki az elismerést.

 

A díjátadók között volt az est díszvendége, az olimpiai és hatszoros világbajnok rúdugró ukrán Szerhij Bubka, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja, valamint Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja, és Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke.

Ugyancsak díjat adott át Schmitt Pál volt köztársasági elnök, a Nemzet Sportolója, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, illetve Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, valamint Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

Ott volt a színpadon a gálaest két nagykövete, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea, valamint a korábbi világválogatott futballista, Détári Lajos.

68. Nemzeti Sport Gála

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója (j) a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én. Mellette Rabah Madzser, az algériai labdarúgó-válogatott és az FC Porto korábbi játékosa (b) és Jean-Marie Pfaff, a belga labdarúgó-válogatott és a Bayern München korábbi kapusa. MTI/Illyés Tibor

A férfi egyéni kategóriában Lőrincz Tamás olimpiai bajnok és Lőrincz Viktor olimpiai ezüstérmes birkózó adta át az elismerést, míg a női győztes kilétét Kapu Tibor űrhajós fedte fel.

mti/Felvidék.ma

Az első szlovákiai magyar hírportál
