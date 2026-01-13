Home Itt és Most Szerdáig országszerte figyelmeztetés van érvényben a jegesedés miatt
Kedden figyelmeztetés van érvényben a jegesedés miatt Szlovákia egész területén – tájékoztatott weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A délnyugati területekre vonatkozó figyelmeztetést elsőfokúra mérsékelték, egyúttal az ország egész területére kiterjesztették.

Előreláthatólag szerdán (január 14.) 12 óráig marad érvényben a figyelmeztetés.

A hegyekben a szél miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. „A jeges járdák nagyon veszélyesek” – figyelmeztetnek a meteorológusok.

Az 1700 méternél magasabban fekvő területeken elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a szél miatt; 70-85 kilométeres erősségű széllökések várhatók, ami már viharos erejű szélnek mondható. A figyelmeztetés 20 óráig érvényes a Poprádi, a Liptószentmiklósi, a Breznóbányai és a Turdossini járásban.
Jolsva környékén továbbra is érvényben van a PM10 részecskék miatt elrendelt szmogriadó.

