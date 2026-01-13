Hozzávetőleg tíz centiméter friss hó hullhat

Kedden, január 13-án elsősorban a délnyugati országrészben fenyeget jegesedés.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) Pozsony megyére és a Nagyszombati megye egyes járásaira másodfokú figyelmeztetést adott ki jegesedés miatt, amely 18.00 óráig érvényes – tájékoztat az intézet honlapja.

Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben 18.00 óráig a Nagyszombati megye további területeire, továbbá a Trencséni és a Nyitrai megye járásaira.

Havazás miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az egész Zsolnai megyére, a Trencséni és a Besztercebányai megye egyes járásaira, valamint a Poprád, Késmárk és Ólubló járásokra.

A másodfokú jegesedési figyelmeztetés az egész Pozsony megyére, valamint a Dunaszerdahelyi, a Szenicei és a Szakolcai járásra vonatkozik. Elsőfokú jegesedési figyelmeztetés érvényes a Nagyszombati megye többi részén, az egész Nyitrai megyében, továbbá a Miavai és az Újvárosi (Nové Mesto nad Váhom) járásban.

„A lefagyott felületek és járdák magas kockázatot jelentenek a különféle esésekből adódó sérülések szempontjából, mint az agyrázkódás és agysérülések, csonttörések, csukló- és bokaficamok, gerinc- vagy fejsérülések, amelyek súlyos, esetenként maradandó következményekkel járhatnak” – figyelmeztetnek a meteorológusok a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának (ÚVZ) ajánlásaira hivatkozva.

Az úttesten kialakuló jegesedés jelentősen növeli a közlekedési balesetek kockázatát.

„Az elektromos vezetékeket összefüggő jégréteg boríthatja, amelynek súlya károsíthatja a vezetékeket, ezért fennáll az áramütés veszélye, szikrákból vagy berendezésekből tűz terjedhet, ami sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet” – teszi hozzá az ÚVZ.

Jegesedés idején a lakosság széles köre veszélyeztetett, különösen a mozgásukban korlátozott személyek. „Növeljék az óvatosságot a szabadban, különösen a lefagyott felületeken való közlekedéskor” – tanácsolja az ÚVZ.

A megcsúszás és az elesés megelőzése érdekében fontos a megfelelő csúszásmentes lábbeli viselése, a kezek szabadon hagyása, a stabilitás érdekében kisebb és rövidebb lépések megtétele, valamint a korlátok használata, ha rendelkezésre állnak. Az ÚVZ arra is figyelmeztet, hogy senki ne érintse meg a leszakadt elektromos vezetékeket, és tartson tőlük biztonságos távolságot.

A havazás miatti elsőfokú figyelmeztetés 14.00 óráig érvényes, hozzávetőleg tíz centiméter friss hó hullhat.

Az SHMÚ szmoghelyzetre is figyelmeztetett a PM10 részecskék miatt Jolsva térségében.

tasr / HE, Felvidék.ma