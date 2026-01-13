Véletlen föld alatti járatra bukkantak a középkori Berencs váránál

Véletlen felfedezés során egy mesterségesen kialakított föld alatti járatot – úgynevezett lochot – dokumentáltak 2025-ben a Nyitra megyei Berencs község határában, a középkori, elpusztult földvár (Hrádok) közelében. A feltárásról a szlovák Műemlékvédelmi Hivatal számolt be Facebook-oldalán, valamint az intézmény honlapján megjelent cikkben.

A dokumentálást a Nyitra megyei Műemlékvédelmi Hivatal szakemberei végezték a hivatal digitalizációs és grafikai dokumentációs osztályával, valamint a megelőző műemléki karbantartás nyugati munkacsoportjával együttműködésben.

A föld alatti objektumra azt követően figyeltek fel, hogy egy kör alakú akna beszakadt; ez a nyílás feltehetően a loch szellőzését szolgálta.

A loch – eredetileg német eredetű szó – mesterségesen vájt föld alatti folyosót vagy üreget jelent. Az ilyen objektumokat a feltételezések szerint élelmiszerek tárolására, menedékként a lakosság számára, illetve akár téli lakhelyként is használhatták.

A lelőhely a Hrádok nemzeti kulturális emlék közvetlen környezetében található, amely polikulturális régészeti területnek számít, és már az őskortól lakott volt. A most dokumentált föld alatti tér a beszakadás környezetében szabálytalan alakú üreggé szélesedett, amelyből északnyugati és délkeleti irányban egy-egy keskenyebb járat folytatódott.

Szlovákiában eddig nem folyt célzott régészeti kutatás a lochokkal kapcsolatban.

Ilyen jellegű feltárásoknak Morvaországban, Ausztriában és Németországban van hosszabb hagyománya, míg az ország területéről korábban csupán egy, a Nagyszombati kerületben található Dubovany melletti lelet volt ismert.

A berencsi loch részletes bemutatása Kristína Šebőková és Michal Gróf, a Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársainak tanulmányában olvasható, amelyre a Műemlékvédelmi Hivatal közösségi oldalon közzétett bejegyzése is hivatkozik.

SZE/Felvidék.ma/PÚ SR