„Nagy megállapodás” az alapiskolai hálózat átalakításáról

A szlovák oktatási minisztérium szerint 2026 egyik kiemelt témája az alapiskolák hálózatának optimalizálása lesz. A tárca ezen a héten több fenntartói és iskolai szereplővel (városokkal, községekkel, egyházi, magán-, nemzetiségi és egyesített alapiskolákkal) együttműködési memorandumot ír alá, amely a minőségjavítást és a hálózat átalakítását „koordináltan, fenntarthatóan” és a gyerekek, illetve a helyi közösségek igényeit figyelembe véve kívánja keretbe foglalni.

Tomáš Drucker oktatási miniszter hangsúlyozta: a cél nem az, hogy „asztal mellől” zárjanak be iskolákat, hanem az, hogy a fenntartókkal együttműködésben javítsák az oktatás feltételeit, és az esetleges változásokat „érzékenyen” kezeljék.

A minisztérium a közleményben azt is indokolja, miért tartja szükségesnek a beavatkozást:

az alapiskolai hálózat széttagoltsága, a demográfiai folyamatok és a jelentős regionális különbségek hosszabb távon rontják az oktatás minőségét, nehezítik a szakképzett pedagógusok elérhetőségét, és gyengítik a finanszírozási stabilitást.

A memorandum egyik konkrét vállalása, hogy amelyik alapiskola finanszírozása a méretarányos (ún. „méretkoefficiens”) korrekció miatt csökkenne, az átmeneti időszakban kompenzációt kaphat, amennyiben benyújt egy egyszerű, további fejlesztési tervet. A tárca ezeket a terveket összegyűjtené és elemezné, majd felhasználná a racionalizációs módszertan és az esetleges jogszabály-módosítások előkészítéséhez.

A minisztérium szerint

az első jogszabály-módosítási javaslatok 2026 közepéig készülhetnek el. A méretkoefficiens alkalmazását a következő években fokozatosan csökkentenék, majd 2030. december 31-ével teljesen megszüntetnék.

A deklarált cél egy hosszú távon fenntartható alapiskolai hálózat, amely minden gyermek számára – lakóhelytől függetlenül – biztosítja a minőségi és elérhető oktatást.

SZE/Felvidék.ma/minedu.sk