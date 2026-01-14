Home Itt és Most „Nagy megállapodás” az alapiskolai hálózat átalakításáról
Itt és Most

„Nagy megállapodás” az alapiskolai hálózat átalakításáról

Kiszámítható, érzékeny és minőségközpontú változásokat ígér a minisztérium

SZE
SZE
Kép forrása: minedu.sk

A szlovák oktatási minisztérium szerint 2026 egyik kiemelt témája az alapiskolák hálózatának optimalizálása lesz. A tárca ezen a héten több fenntartói és iskolai szereplővel (városokkal, községekkel, egyházi, magán-, nemzetiségi és egyesített alapiskolákkal) együttműködési memorandumot ír alá, amely a minőségjavítást és a hálózat átalakítását „koordináltan, fenntarthatóan” és a gyerekek, illetve a helyi közösségek igényeit figyelembe véve kívánja keretbe foglalni.

Tomáš Drucker oktatási miniszter hangsúlyozta: a cél nem az, hogy „asztal mellől” zárjanak be iskolákat, hanem az, hogy a fenntartókkal együttműködésben javítsák az oktatás feltételeit, és az esetleges változásokat „érzékenyen” kezeljék.

A minisztérium a közleményben azt is indokolja, miért tartja szükségesnek a beavatkozást:

az alapiskolai hálózat széttagoltsága, a demográfiai folyamatok és a jelentős regionális különbségek hosszabb távon rontják az oktatás minőségét, nehezítik a szakképzett pedagógusok elérhetőségét, és gyengítik a finanszírozási stabilitást.

A memorandum egyik konkrét vállalása, hogy amelyik alapiskola finanszírozása a méretarányos (ún. „méretkoefficiens”) korrekció miatt csökkenne, az átmeneti időszakban kompenzációt kaphat, amennyiben benyújt egy egyszerű, további fejlesztési tervet. A tárca ezeket a terveket összegyűjtené és elemezné, majd felhasználná a racionalizációs módszertan és az esetleges jogszabály-módosítások előkészítéséhez.

A minisztérium szerint

az első jogszabály-módosítási javaslatok 2026 közepéig készülhetnek el. A méretkoefficiens alkalmazását a következő években fokozatosan csökkentenék, majd 2030. december 31-ével teljesen megszüntetnék.

A deklarált cél egy hosszú távon fenntartható alapiskolai hálózat, amely minden gyermek számára – lakóhelytől függetlenül – biztosítja a minőségi és elérhető oktatást.

SZE/Felvidék.ma/minedu.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Ismét felmentették Štefan Harabint az orosz agresszió pártolásának...

Szerdáig országszerte figyelmeztetés van érvényben a jegesedés miatt

Újévi díszebéden látta vendégül a korábbi államfőket Peter...

Bocsánatot kell kérnie és 90 ezer euró kártérítést...

Jeges járdák, rejtett veszélyek

Növekvő ügyteher az Alkotmánybíróságon

Csökkenteni akarja az SNS a szélsőségességért kiszabható büntetéseket

Változtak a nyugdíjakból levont összegek – több mint...

Raši bízik benne, hogy a Hlas visszaszerzi korábbi...

A kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetéséről kérdezték a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma