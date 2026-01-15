Elutasítja az extrémizmus büntetéseinek enyhítését a szlovákiai Roma Unió

Elutasítja a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) által benyújtott, a szélsőséges bűncselekmények büntetési tételeit enyhítő törvénymódosítást a Szlovákiai Roma Unió. A civil szervezet szerint a javaslat „zöld utat ad a fasisztáknak”, ezért felszólítja az előterjesztőket, hogy vonják vissza a módosítást a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elé terjesztett napirendről. Amennyiben ez nem történik meg, a képviselőket arra kérik, hogy ne támogassák az indítványt.

A szervezet elnöke, František Tanko csütörtöki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a roma közösséget mélyen felháborítja a tervezet. Véleménye szerint a jogszabály súlyosan elfogadhatatlan, és attól tartanak, hogy elfogadása esetén gyakoribbá válnak a romák elleni támadások.

Tanko felszólította a parlamentet a módosítás visszavonására, ellenkező esetben pedig arra kérte a képviselőket, hogy ne szavazzák meg azt. Felhívással fordult a miniszterelnökhöz, Robert Ficóhoz is, hogy mérlegelje a törvény támogatását, mivel – mint fogalmazott – már emberi életekről van szó. Jelezte, hogy nyílt levélben is fordulnak a kormányfőhöz, és amennyiben a javaslatot elfogadják, az Európai Unióhoz.

A koalíciós SNS képviselői által benyújtott törvényjavaslat több szélsőséges bűncselekmény esetében csökkentené a kiszabható büntetések felső határát. Indoklásuk szerint a cél a büntetési tételek racionálisabb és differenciáltabb meghatározása. A módosítás egyúttal megszüntetné a szélsőséges anyagok előállítására, terjesztésére és birtoklására vonatkozó külön rendelkezéseket is, azzal az érveléssel, hogy így csökkenne a jogi bizonytalanság és a szakértői véleményektől való függés, miközben a jog által védett érdekek továbbra is biztosítottak maradnának.

SZE/Felvidék.ma/TASR