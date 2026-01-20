Mezeiné Tomorszky Mária a Magyar Kultúra Lovagja lett 

Az Esztergomban élő Mezei Attila és felesége, Tomorszky Mária neve a Felvidék számos táján is ismerősen cseng. Ők a tulajdonosai a Laskai Osvát Antikváriumnak, amely több ezer könyvével és művészi alkotásával országos viszonylatban is a legjobbak közé tartozik.

Az antikváriumnak Esztergomban, a Duna jobb partján egyedi profilja van

Állandóan sokrétű, tartalmas programokkal töltik meg a hét napjait, sőt gyakran a hétvégéket is. Mindezek fő szervezője Mezeiné Tomorszky Mária, Mara asszony.

Az irodalmi, történelmi és kulturális esteknek mára állandó közönsége alakult ki – nemcsak Esztergomból, hanem a Duna bal partjának távolabbi vidékeiről is: Mátyusföldről, a Csallóközből.

A Mezei házaspár a kilencvenes évektől élénk érdeklődést tanúsít a Felvidék történelmi tájai és helyszínei iránt. Ezek megismertetése céljából egy- vagy kétnapos kirándulásokat szerveznek Esztergom és Pest megye számos településéről az egykori Nagy-Magyarország legjelentősebb helyszíneire.

Az antikváriumban rendszeresen tartanak könyvbemutatókat és előadásokat felvidéki történészek, írók és helytörténészek részvételével. E programok révén ismertetik meg a Felvidéken élő magyarok jelenkori életét, gondjait, eredményeit és értékeit.

Prokopp Mária művészettörténész professzor az alábbi gondolatokkal ajánlotta Mezeiné Tomorszky Máriát a kitüntetésre:

„Mezei Attiláné Tomorszky Mária felsőfokú pedagógiai végzettséggel, férjével együtt immár két évtizede Esztergom város és a jelenlegi országhatáron átívelő régió számára a magyar hazafias öntudat egyik legfőbb, széles látókörű, önzetlen ápolója. Felvilágosító, tudományos előadásokat szerveznek országos hírű előadókkal, valamint azok legjobbjainak munkáit meg is jelentetik. Többnapos autóbuszos kirándulásokat szerveznek az elcsatolt országrészeinkre, amelyekre szakszerű ismertetők szerkesztésével készítik fel a résztvevőket, akik Esztergomon kívül a fővárosból és távolabbi városokból is érkeznek.”

A budapesti díjátadó ünnepségen elhangzott laudáció szintén hűen jellemezte a kitüntetettet:

Mezeiné Tomorszky Mária, a Laskai Osvát Antikvárium társtulajdonosa immár két évtizedes, széles körű, határon átívelő munkájával, főszervezőként számos jeles szakember összefogásával, valamint férjével együtt végzett színvonalas tevékenységével vált méltóvá a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető cím viselésére.

„Munkájuk eredményességének kulcsa a mély hazaszeretetük, amelyet közvetlen, derűs, optimista és önzetlen, valódi lovagias erényekkel sugároznak” – hangzott el a laudációban.

Esztergomban ők az egyetlen magánintézmény, amely a kultúra területén gyakorlati megvalósítója a határon inneni és túli magyar összetartozásnak.

Gratulálunk mindazon felvidéki egyének és szervezetek nevében, akikkel Mezeiné Tomorszky Mária több évtizede kapcsolatot ápolva segíti és erősíti megmaradásunk alappilléreit.

Köszönjük!

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma