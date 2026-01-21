Ipolyság új kulturális teréről is szól a Honti Lapok januári lapszáma

Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap januári lapszáma. Az alábbiakban a tartalomból válogattunk.

A 2026-os esztendő első számának címlapján Zachar Pál polgármester osztja meg újévi gondolatait. Január elsejével megszületett a város új kulturális tere, a Bartók Béla Kulturális Központ.

Dian Csaba önkormányzati képviselő a fokozatosan szépülő Sóderosról ír. Mint fogalmaz, a tóhoz kapcsolódóan, amit visszakaptunk, mindenkinek van emléke.

December közepével megszűnt a Zólyom és Ipolyság közötti menetrendszerű vasúti közlekedés. Az előzményeket, illetve egyes megoldási lehetőségeket is csokorba szedtek az összegző cikkben.

Az adventi időszakban az ipolysági körzetben is megszervezték a Mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban? elnevezésű jótékonysági akciót.

Decemberben több közösségi-kulturális eseménynek adott otthont a város. A karácsonyváró alkalmakról szóló beszámolók is olvashatóak a januári lapszámban. December utolsó napjaiban az ipolysági katolikus templomban is lezárult a jubileumi szentév. A helyi református gyülekezet több alkalmat szervezett december folyamán. Kézműveskedéssel töltött délutánnak, dicsőítő koncertnek, gyülekezeti szilveszternek adtak otthont a templomban és a parókián.

A december sem múlhatott el könyvbemutató nélkül az Ipolysági Városi Könyvtárban. A Szoboszlai-sztori kötettel ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Bemutatkozik az ipolyszakállosi Németh Árpád amatőr fotográfus. Több évtizednyi fotózás után tavaly rendezték meg az első önálló tárlatát a lévai Barsi Múzeumban, idén márciusban az ipolysági könyvtár Ipeľ–Ipoly Galériájában láthatóak majd a munkái.

A januári lapszámból sem hiányozhatnak a helytörténeti írások. Csáky Károlytól Sajó Sándor verse Balogh Imre cigányprímás sírjelén címmel olvashatnak írást. Kiss László a városhoz is kötődő Farkas István műfordítói munkásságának egy szeletét mutatja be. Folytatódik a visszaemlékezés a második világháború helyi eseményeire.

Bepillanthatunk az ipolysági tanintézmények életébe is.

Író-olvasó találkozóval nyitották meg az új községi könyvtárat Ipolyhídvégen. Ipolyszécsénykén a kastély udvarában karácsonyi falu várta az adventi időszakban az érdeklődőket.

Karácsonyi gyermekfutást és asztalitenisz-tornát szerveztek a karácsonyváró kavalkád idején Ipolyságon.

