Szent Rita ájtatosság-sorozat indul Nagymagyaron

(Fotó: santaritadacascia.org)

Februártól Szent Rita ájtatosság-sorozat indul Nagymagyaron. A heti rendszerességű alkalmakkal lelkiekben készülnek Szent Rita májusi ünnepére.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható: „Naszvadi Sándor nagymagyari esperesplébános szeretettel hívja és várja Szent Rita tisztelőit a nagymagyari plébániatemplomba, hogy

2026. február 5-től kezdve csütörtökönként idén is lelkileg felkészülhessenek a reménytelen helyzetekben is hathatósan közbenjáró szent májusi ünnepére.”

A közös imádság minden alkalommal este ötkor kezdődik a csallóközi település plébániatemplomában. A szentmiséket 17:30 órai kezdettel tartják meg. A misék celebrálását minden héten más vendégatya végzi.

Az első alkalommal, azaz február első csütörtökjén Molnár Tamás pozsonyi magyar katolikus lelkipásztor, helyettes bírósági helynök fogja az esti fél hatos szentmisét celebrálni.

Buzdítják a kedves híveket, hogy idén is éljenek ezekkel a lelki alkalmakkal Nagymagyaron, és bizalommal kérjék a közkedvelt pártfogónak, Szent Ritának segítségét a legkülönfélébb ügyeikben!

Hittel, reménnyel és szeretettel a szívükben zarándokoljanak el lehetőség szerint rendszeresen ezekre az imaalkalmakra!

További részletek az Eseménynaptárunkban találnak. Szent Ritáról ITT olvashatnak bővebben.

Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

