Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba

Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Az utazási iroda és a MÁV emellett a lengyelországi Czestochowába és Krakkóba, Mátraverebély-Szentkútra és Bodajkra is szervez zarándokvonatokat 2026-ban – közölték a szervezők szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte: ezeréves történelme során a magyarságnak akkor voltak sikerei, akkor tudott túlélni, megmenekülni, megerősödni, amikor komolyan vette kereszténységét, hitét.

Azt is mondta: a zarándokvonatok úti céljai kiemelt szerepet játszanak a magyar kereszténység történetében. Ezek a búcsújáróhelyek a magyarság „lelki erőművei”, innen nyerjük a lelki energiát

– fogalmazott az államtitkár.

Mint mondta: a zarándokvonatok jó példái annak, amikor az állami szervezetek, az egyház és civilek összefogva fontos és jó dolgokat tudtak megvalósítani az elmúlt 16 évben, hogy lelki élményt nyújthassanak az embereknek.

Azért vállalt a kormány fontos szerepet zarándokhelyeink – így az éppen felújítás alatt álló csíksomlyói templom, a bodajki és a mátraverebély-szentkúti kegyhely – megújulásában, hogy az odalátogatóknak találkozási pontok lehessenek Istennel, egymással és saját magunkkal is – hangzott el.

Hozzátette: Kárpát-medence-szerte 3800 templom újult meg 16 év alatt és 200 új épült, továbbá 2200 plébánia- és parókiaépületet újítottak fel, hogy ezek az épületek is alkalmasak legyenek a lelki, közösségi szolgálatra.

Ha megtartjuk keresztény hitünket, ha fontosnak tartjuk szent helyeink gondozását, akkor a kereszténység nemcsak 1000 éves örökségünk, hanem a magyarság jövője is

– mondta az államtitkár.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a zarándokvonatok egyik fővédnöke arról besszélt: a zarándoklat napjainkban egyfajta „ellenkultúra”. Ma, amikor semmire sincs időnk, amikor minden a teljesítményről szól, a zarándokúton „lassítunk”. Hozzá vagyunk szokva, hogy lemérhető eredményeink és azonnali válaszaink legyenek. A zarándoklat során nem biztos, hogy rögtön kapunk válaszokat, de biztos, hogy változunk – mondta.

Jelezte azt is,

a Gyulafehérvári Egyházmegye számára fontos érvforduló 2026-ban Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója. A 2026-os évet és a czestochowai zarándoklatot is az ő emlékének szentelik.

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója közölte: az elmúlt 15 évben 37 zarándokvonatot indítottak a Misszió Toursszal együttműködve, amelyeken összesen több mint 27 500 zarándokot szállítottak.

Hozzátette: a hosszú zarándokvonatok különös odafigyelést igényelnek, így külön személyzet dolgozik rajtuk.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a zarándokvonatok másik fővédnöke levélben köszöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit.

Azt írta: Európa nem él könnyű időket, istentelen és embertelen ideológiák támadása folyamatosan mérgezi a kontinens és a szabad világ lelkét.

Megmaradásunkhoz és az élet továbbadásához keresztény megújhodásra van szükség, amelynek kezdő lépése a magunk és családunk életében kell, hogy megtörténjen. Azt kívánta minden zarándoknak, hogy járjanak nyitott szívvel és találják meg útjuk során azt, amiért útra keltek.

Budai László, a Misszió Tours ügyvezető igazgatója arról beszélt: az utazási iroda azt a lelki megújulást kívánja szolgálni, amire manapság mindennél nagyobb szükségünk van. Kitért arra is: tervezik, hogy ősszel a híres boszniai kegyhelyre, Medugorjébe is indítanak zarándokvonatot Felföldi László pécsi megyés püspök vezetésével.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kiemelte: a kormány támogatásával a Rákóczi Szövetség 9 éve utaztat fiatalokat a Kárpát-medencéből, illetve a diaszpórából a Boldogasszony zarándokvonaton. Kiemelte:

mára a szövetség egyik legnépszerűbb programjává vált a csíksomlyói vonatos zarándoklat. A zarándoklaton részt vevő 300 fiatal számára évről évre nagy feltöltődés a program, amely egyben a szövetség nyári programjainak nyitánya.

A kapott sajtóanyag szerint a hagyományos pünkösdi búcsúba induló zarándokvonat május 21-én, csütörtökön indul és május 24-én, pünkösdvasárnap este érkezik vissza. A résztvevőket egyedülálló lelki és közösségi élmények, rendhagyó programok várják idén is Székelyföldön.

A Fekete Madonna Zarándokvonat a lengyelországi Czestochowába, a híres Mária-kegyhelyre és Krakkóba viszi utasait június 22 és 26 között.

Idén is szervez egynapos belföldi különvonatos zarándoklatot is a Misszió Tours. Szeptember 5-én, szombaton a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyre, október 10-én, szombaton pedig a bodajki Mária-kegyhelyre indul zarándokvonat Böjte Csaba ferences szerzetes lelkivezetésével.

Továbbá egy ötödik zarándokvonat indítását tervezi a Misszió Tours őszre, a híres boszniai kegyhelyre, Medugorjébe.

MTI/Felvidék.ma