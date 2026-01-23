Különleges koncerttel ünnepelték a magyar kultúra napját Nagykaposon

A magyar közösségek rendszerint sokszínű kulturális programmal ünneplik január 22-én a magyar kultúra napját. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések emlékeztetnek bennünket arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes magyar hagyományainknak, gyökereinknek, nemzettudatunk erősítésének. Ez a nap a határon túli magyarok számára talán még nagyobb jelentőséggel bír, mint az anyaországban, mert a magyar kultúra az, ami összeköt bennünket egymással és minden magyarral.

Ennek apropóján Nagykaposon a miskolci MINTHA zenekar adott koncertet az emléknapon a helyi Magyar Közösségi Házban.

A koncert mellett az intézményben működő magyar kulturális szervezetek – a Csemadok Erdélyi János Területi Választmánya és nagykaposi alapszervezete – is megtartották ülésüket, hogy számba vegyék az elmúlt év kulturális hozadékait és előkészítsék az idei év programjait.

Legfontosabb feladatként fogalmazták meg a közösségen belül a fiatalok megszólítását és a szervezetek közötti együttműködést a kulturális és közösségi programok terén, tervezett programjaik is főként erre irányulnak.

Lakatos Denisza, a területi választmány elnöke köszöntötte a szép számmal megjelent érdeklődőket és a zenekart, akik a Magyar Költészet Kincsestára program keretén belül egy kulturális kavalkádot hoztak a helyi közönség számára.

A bevezető gondolatok után a Mintha zenekar különleges hangszerekkel és egyedi megszólalású zenékkel varázsolta el a hallgatóságot. Koncertjükben a magyar tájak dallamai csendültek fel, ötvözték a népzenét és a költészetet, a különböző korok és társadalmi rétegek zenéjét.

Az est folyamán a népdal feldolgozások mellett kortárs magyar költők – Gál Sándor, Fecske Csaba, Serfőző Simon – megzenésített versei is felhangzottak.A közönség nagy tapssal jutalmazta a zenekar művészeit. A rendezvény méltó megünneplése volt közös magyar kultúránknak.

VE/Felvidék.ma