Izsánál végre elindulhat a változás – évtizedes adósságát törleszti az állam

Ritka pillanat, amikor egy régóta húzódó ügyben nem újabb ígéretekről, hanem kézzelfogható előrelépésről lehet beszélni. Izsán most ilyen pillanat érkezett el. Megjelentek ugyanis azok a közbeszerzési felhívások, amelyek alapjaiban változtathatják meg a község és a tágabb komáromi térség közlekedését – erről Izsa polgármestere, Domin István tájékoztatott a közösségi hálón. A döntés sokak számára nem egyszerű fejlesztést, hanem évtizedes mulasztás pótlását jelenti.

Az I/63 és I/64 elsőrendű utak izsai kereszteződése hosszú évek óta a régió egyik legveszélyesebb pontja. A helyiek jól ismerik a helyzetet: csúcsidőben torlódások, bizonytalan elsőbbségi viszonyok, balesetveszélyes manőverek. Nem egy alkalommal történt súlyos, olykor tragikus kimenetelű baleset – ezek az esetek újra és újra rávilágítottak arra, hogy a jelenlegi állapot tarthatatlan.

„Ez nem egyik napról a másikra született döntés. Több mint tíz éve mondjuk, jelezzük, kérjük: így nem lehet tovább” – fogalmazott korábban többször is Domin István, aki szerint a mostani fejlemények annak bizonyítékai, hogy a kitartó önkormányzati és térségi fellépés végül meghallgatásra talált.

Körforgalom – nem luxus, hanem szükségszerűség

Az izsai csomópont kapcsán évek óta visszatérő kérdés volt a körforgalom kialakítása. Sokan luxusberuházásként tekintettek rá, miközben a helyiek számára ez alapvető közlekedésbiztonsági igény volt. A Felvidék.ma korábbi cikkeiben többször is szó esett arról, hogy jogi és finanszírozási akadályok hátráltatták a megoldást, ám a probléma közben nem lett kisebb – sőt.

A most közzétett közbeszerzés már nem elméleti síkon mozog: az izsai csomópont teljes átépítése szerepel benne, mintegy 1,59 millió eurós beruházási értékkel. Ez nemcsak a helyieknek, hanem a Komárom felé közlekedők ezreinek mindennapjait teheti biztonságosabbá.

A Vág-híd ügyét sem lehet tovább halogatni

A másik nagy horderejű projekt a komáromi Vág-híd rekonstrukciója, amelynek állapota régóta aggodalomra ad okot. A híd nem csupán Komárom, hanem az egész régió egyik kulcsfontosságú átkelője. Felújítása – közel 4,21 millió euróból – elengedhetetlen ahhoz, hogy a forgalom hosszú távon is biztonságosan fenntartható legyen.

A két beruházás együtt több mint 5,8 millió eurót tesz ki. Ez az összeg már önmagában jelzi: nem kozmetikázásról, hanem valódi beavatkozásról van szó.

Meg kell említeni a Hídverő Társulás szerepét is, amely 2019-ben Komárom és tizenhárom környékbeli község összefogásával jött létre. A társulás világossá tette: az izsai csomópont és a Vág-híd problémája nem elszigetelt helyi ügy, hanem az egész régió mindennapi életét meghatározó kérdés.

Lesznek kellemetlenségek – de végre céllal

A munkálatok idején forgalmi korlátozásokra, kerülőutakra kell számítani – írta Domin István. Ez sokak türelmét próbára teszi majd, de a községvezetés szerint fontos kimondani: most legalább tudni lehet, miért kell elviselni a nehézségeket. Nem toldozás-foldozás zajlik, hanem olyan beruházás, amelynek eredménye évtizedekre meghatározza a térség közlekedését.

Talán az állam végre felismerte, hogy a régió nem maradhat tovább a periférián. Ha a tervek megvalósulnak, az izsai csomópont és a Vág-híd felújítása nemcsak betonban és aszfaltban mérhető majd, hanem abban is, hogy kevesebb baleset, kevesebb idegeskedés és biztonságosabb mindennapok várnak az itt élőkre.

Szalai Erika/Felvidék.ma