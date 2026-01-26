Home Kitekintő Lefújta a vezető cseh politikusok találkozóját Petr Pavel államfő
Petr Pavel (Fotó: Martin Divíšek/EPA )

Lefújta a vezető cseh politikusok hétfő délutánra szervezett találkozóját a cseh államfő -közölte az államelnöki iroda sajtóosztálya.

Petr Pavel Andrej Babiš kormányfőt, a két házelnököt, Tomi Okamurát és Miloš Vystrčilt, valamint Petr Macinka külügyminisztert hétfő délután három órára azért hívta meg a Hradzsinba, hogy egyeztessenek Csehország külpolitikájáról.

Bár az államfő a kormányülés miatt egy órával elhalasztotta a találkozó kezdetét, a miniszterelnök és a külügyminiszter mégsem jelentek meg megfelelő időben a Hradzsinban, ezért Petr Pavel lefújta a találkozót, és közölte, hogy új időpontot fog keresni.

A hárompárti koalíciós kormány ülése röviddel négy óra után ért véget, Andrej Babiš az ülés utáni sajtótájékoztatón nyilvánosan elnézést kért az elnöktől, hogy nem tudott megjelenni időben a Hradzsinban.

„A kormány megalakulása óta a legnehezebb ülés volt a mai”

– indokolta a késést Andrej Babiš.

Petr Pavel a múlt héten bejelentette, hogy a cseh politikai vezetők hagyományos találkozóján az időszerű külpolitikai témákat fogják megvitatni, beleértve a külföldi politikusok csehországi látogatását, illetve a cseh képviselők állásfoglalásait az Európai Unióban és a NATO-ban.

A NATO törökországi csúcstalálkozója előtt Csehországnak több konkrét feladata is van – szögezte le az államfő.

Az államfő Tomio Okamura képviselőházi elnök, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom vezetője szerint egy közös nyilatkozat elfogadását is javasolta Csehország külpolitikai irányvonaláról.

Tomio Okamura a koalíciós pártelnökök reggeli tanácskozása után újságírók előtt kijelentette: az elnöki iroda nyilatkozattervezete teljes mértékben elfogadhatatlan.

„Az elnök valószínűleg nem vette észre, hogy Csehországban a választások után kormányváltásra került sor.

Az új kormánynak egészen más elképzelései vannak a cseh külpolitikáról, mint az elnöknek”  – mutatott rá Tomio Okamura. Konkrétumokat nem mondott.

Miloš Vystrčil, a parlamenti felsőház, a szenátus elnöke azt mondta, hogy ő semmiféle nyilatkozattervezetet nem kapott a Hradzsinból, csupán néhány tézist, amelyről a politikusoknak tárgyalniuk kellett volna.

Az utóbbi hetekben Tomio Okamura, főleg Ukrajna miatt ismételten nyilvánosan bírálta Petr Pavelt.

A képviselőházi elnök azt szorgalmazza, hogy Csehország szüntesse be Ukrajna és a Csehországban élő több százezer ukrán menekült támogatását, s az így megtakarított pénzt a cseh lakosság szükségleteinek megoldására fordítsa.

MTI/Felvidék.ma

