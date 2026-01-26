A bíróság befogadta a Threema-kommunikációt a Kuciak-gyilkosság ügyében

A Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) szenátusa bizonyítékként befogadta a lefoglalt mobiltelefonról származó Threema-kommunikációt Ján Kuciak oknyomozó újságíró 2018. februári meggyilkolásának ügyében – közölte Miroslav Mazúch, a szenátus elnöke.

Marek Para, Marian Kočner vádlott ügyvédje indítványozta a Threema-kommunikáció kizárását a bizonyítékok közül, a bíróság azonban elutasította ezt az indítványt. „Az elsőfokú bíróságot köti ebben az ügyben a fellebbviteli bíróság jogi álláspontja is, a Legfelsőbb Bíróság pedig 2025. május 20-án hozott döntést az ügyben, a határozat indoklásában elrendelte az üzenetek elolvasását” – közölte Mazúch.

Para kitart amellett, hogy a bizonyíték törvénytelen. „A Speciális Büntetőbíróság annyit közölt, hogy köti a Legfelsőbb Bíróság álláspontja, amely egyáltalán nem nyilatkozott ebben a témában. Újabb beadvánnyal fogunk élni” – hangsúlyozta, és hozzátette,

a védelem Marian Kočner érdekében fog dolgozni ezekkel a bizonyítékokkal.

Peter Kysel, a Legfőbb Ügyészség ügyésze rámutatott, kollégái már a vádirat benyújtásakor csatolták a bizonyítékokat. „A fellebbviteli eljárás során a kollégák kiegészítették a bizonyítékokat, javasolták az adatok kivonatozását nagyobb terjedelemben. Meglátjuk, hogyan értékeli a bizonyítékokat a bíróság” – tette hozzá az ügyész. Roman Kvasnica, a Kuciak család ügyvédje elmondta, más applikációkból származó adatok is vannak ebben az ügyben, ezek is bizonyítékként szolgálhatnak.

A hétfői főtárgyaláson a Maroš Žilinka és Daniel Lipšic ügyész meggyilkolásának előkészítése ügyében megvádolt Darko D. tett vallomást. „Nincs közöm az ügyhöz” – jelentette ki, és hozzátette, csak Iľj Weiss tanút ismeri. Darko D. az eljárásban részt vevő érintettek kérdéseire nem válaszolt. Ezután felolvasták a vádlott korábbi vallomásait. Dušan K. azt vallotta, hogy Darko D.-t a bazini főtárgyaláson látta először.

Röviddel 17 óra előtt berekesztette, és február 9-ére, hétfőre napolta el a tárgyalást a szenátus elnöke.

További tanúk kihallgatását tűzték ki, ezeknek azonban jogukban áll megtagadni a vallomástételt, vagy csak a tárgyalás során vallomást tenni. Később a sértetteket és a javasolt tanúkat is kihallgatják.

Ján Kuciak újságírót és menyasszonyát, Martina Kušnírovát 2018 februárjában gyilkolták meg. A gyilkosság megrendelése miatt Marian K. és Alena Zs. ellen emeltek vádat. A korábbi két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság. Harmadszorra a Legfelsőbb Bíróság elé került az ügy. A gyilkosság elkövetőit, Miroslav Marčeket és Szabó Tamást 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Az ügyészek meggyilkolásának kitervelése miatt – Marian K. és Alena Zs. mellett – Dušan K. és Darko D. ellen is vádat emeltek. A vádirat szerint Žilinka és Lipšic meggyilkolását 2017 őszén rendelték meg, Peter Šufliarský megölését 2018-ban.

TASR