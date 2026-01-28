Home Itt és Most Pellegrini üdvözli, hogy a kormány nem csatlakozik a Béketanácshoz
Pellegrini üdvözli, hogy a kormány nem csatlakozik a Béketanácshoz

(Fotó: SITA)

Peter Pellegrini köztársasági elnök üdvözli a kormány döntését, hogy nem csatlakozik a Béketanácshoz, amelynek létrehozását Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

Az elnöki palota hozzátette,

az államfő helyesli a kormány döntését.

A kormány szerdai ülésén úgy döntött, egyelőre nem csatlakozik Domald Trump újonnan létrehozott Béketanácsához. A döntés egyik oka, hogy a konszolidáció miatt Szlovákia nem tudná kifizetni a csatlakozáshoz szükséges egymilliárd dollárt.

TASR/Felvidék.ma

