Pellegrini üdvözli, hogy a kormány nem csatlakozik a Béketanácshoz

Peter Pellegrini köztársasági elnök üdvözli a kormány döntését, hogy nem csatlakozik a Béketanácshoz, amelynek létrehozását Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.
Az elnöki palota hozzátette,
az államfő helyesli a kormány döntését.
A kormány szerdai ülésén úgy döntött, egyelőre nem csatlakozik Domald Trump újonnan létrehozott Béketanácsához. A döntés egyik oka, hogy a konszolidáció miatt Szlovákia nem tudná kifizetni a csatlakozáshoz szükséges egymilliárd dollárt.
TASR/Felvidék.ma