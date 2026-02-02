Trencsén több mint száz rendezvénnyel indítja az Európa Kulturális Fővárosa Évet

A nyitóhétvégén a város művészettel, zenével, fénnyel és szomszédsági találkozásokkal teli színpaddá válik.

Február 13-tól, péntektől Trencsén a kulturális élet pezsgő központjává válik. Három napon át több mint 100 rendezvény kerül megrendezésre a városban, jelezve a Trencsén 2026 – Európa Kulturális Fővárosa programot. Gálaelőadás, fény- és multimédiás installációk, nemzetközi kiállítások, színház, tánc, koncertek, közösségi utcai reggelik és a helyi ízek fesztiválja mind része lesz a város legnagyobb kulturális ünnepségének.

A nyitóhétvége teljes programja itt található.

Az emberek és a művészet számára nyitott város

Három napig Trencsén olyan várossá válik, ahol a kultúra minden sarkon életre kel – az utcákon és galériákban, a kastélyban, éjszakai klubokban és templomokban. Február 13-tól 15-ig a művészet és a kreativitás reggeltől estig jelen lesz, mind a város központjában, mind a külvárosi kerületekben.

„Szeretnénk, ha mindenki megtalálná a helyét ebben a programban – legyen az egy nagy esti előadás vagy egy kisebb léptékű élmény a környéken. A nyitóhétvége megmutatja, mivé válhat egy város, ha megnyitja kapuit az emberek, az ötletek és a kíváncsiság előtt”

– mondja Lumír Mati, a nyitóhétvége fődramaturgja.

A fény, a zene és a transzformáló energia hétvégéje

Az ünnepség február 13-án, pénteken kezdődik a kíváncsiság szimbolikus felélesztésével, amely a Trencsén 2026 központi mottója. A programot kifejezetten diákok és egyetemi hallgatók számára tervezték, és az egész városban, iskolákban, kulturális intézményekben és nyilvános helyeken zajlik. Délután a helyi közösségek kerülnek a figyelem középpontjába egy sor rendezvény keretében a környéken.

Február 14-én, szombaton lesz a hétvége legszélesebb programja. A nap egy karneváli felvonulással kezdődik, amely zenével, tánccal és meglepetésekkel teli úton halad át a városon. A délutáni és esti rendezvények a város központjában három színpadon zajlanak majd. Az ünnepségek csúcspontja a Béke téren lesz, ahol 18 órától a nyitó gálaprogram látványos vizuális elemekkel, zenével és tánccal meséli el a város történetét.

Este 20:30-tól a szlovák énekes-dalszerző Jana Kirschner, a zenész Štefan Štec és a Szlovák Fegyveres Erők Katonazenekara lép fel. 21:15-kor a legendás trencséni zenekar, a Bez ladu a skladu, s a Lucerka, a szlovák alternatív rock egyik alappillére lép színpadra.

Az AS Trencsén stadion parkolójában a spanyol Sacude művészeti csoport mutatja be energikus légi akrobatikus show-ját. Eközben a Zlíni Városi Színház és a Bohuslav Martinů Filharmonikus Zenekar előadja az EGBDF című darabot.

Nyugodtabb tempó és gazdag művészi pillanatok

Február 15-én, vasárnap nyugodtabb hangulat várható, de a művészetek továbbra is erőteljesen jelen lesznek. A Szent Ferenc Xavér piarista templomban David Tencer püspök ünnepélyes szentmisét celebrál, amelyet a Trencséni Kamarazenekar és Paulína Ovádková szoprán énekesnő koncertje követ. A neves költő, Mila Haugová Robert Pospiš és Martin Sillay zeneszerzőkkel és producerekkel együtt lép színpadra, majd a Sorezonaru dinamikus taiko dob show-ja következik, és az estét a szlovák–norvég Slovnorama projekt koncertje zárja.

A három nap során a látogatók megtekinthetik a Light Up the City fény- és multimédiás installációkat, amelyek 16 órától kezdődően megvilágítják a közterületeket, templomokat és a zsinagógát.

Művészek, városrészek és közösségek – együtt

A közösség által szervezett tevékenységek központi szerepet játszanak majd a város különböző negyedeiben, közös étkezések, találkozási helyek és helyi tehetségek bemutatói formájában.

„Szeretnénk, ha a mindennapi társasági élet az esemény egyik pillére lenne. Egyszerűen csak találkozni és beszélgetni – ez is kultúra”

– mondja Lenka Abaffyová, a közösségi projektek koordinátora.

Gyakorlati információk: közlekedés és parkolás

A hétvégén a belvárosban forgalmi korlátozások lesznek érvényben. Különösen szombaton a szervezők azt javasolják, hogy kerüljék az autóval való közlekedést, és használják a tömegközlekedést, amely hétköznapi menetrend szerint fog közlekedni.

Autóval érkező látogatóknak javasoljuk, hogy használják a repülőtér fő parkolóját, amely ingyenes. A parkoló a Biskupice főbejáratán keresztül érhető el. A helyszíni forgalmat rendőrök és önkéntesek irányítják.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma