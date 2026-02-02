Ukrajna kész továbbfejleszteni az együttműködését az EBESZ-szel

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) a béketeremtést elősegítő szerepéről folytatott megbeszélést hétfőn Kijevben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Ignazio Cassis svájci külügyminiszterrel, a szervezet elnökével és Feridun Sinirlioglu főtitkárral.

„Az EBESZ vezetőivel megvitattuk a béke-erőfeszítések alakulását, az ukrán–orosz–amerikai háromoldalú abu-dzabi találkozók eredményeit és az azokkal kapcsolatos várakozásokat, valamint a harctéri helyzetet” – írta az X-en Szibiha.

A miniszter közlése szerint tájékoztatta az EBESZ vezetését Oroszország háborús bűncselekményeiről, a civil lakosság és az energetikai infrastruktúra elleni támadásokról, amelyek „a fagypont alatti hőmérsékletben embereket hagytak áram, fűtés és víz nélkül”.

Szibiha egyúttal megerősítette Ukrajna készségét az EBESZ-szel való együttműködés továbbfejlesztésére, a közös prioritások előmozdítására a svájci elnökség ideje alatt, és hangsúlyozta az együttműködés humanitárius és elszámoltathatósági szempontjainak fontosságát.

A külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az EBESZ három munkatársa – Vadim Holdura, Makszim Petrovra és Dmitro Sabanovra – még mindig orosz fogságban van, és ismét követelte szabadon bocsátásukat.

„Beszéltünk arról, hogy az EBESZ milyen szerepet tölthet be a háború után a tartós béke megteremtésében és az egész régió stabilitásában, valamint a közös felelősségünkről a helsinki záróokmány elveinek védelmében” – tette hozzá az ukrán tárcavezető.

