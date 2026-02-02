Sikeres eszközfelújítási pályázat a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskolában

A komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola mellett 2002 óta működő Priemyslovka – Ipari, n. f. sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Erősödő Kárpát-medence Program“ kapcsán megvalósuló tevékenység támogatására.

A projekt fő célja egy CNC marógép vezérlő- és kezelőegységének pályázati, támogatói és saját forrásból biztosított fejlesztése, amellyel így a régi vezérlés helyett a legmodernebb NCT4 típusú vezérlés és egy 19″-os érintőképernyős kezelőfelület kerül beépítésre.

Ez a legújabb vezérlőrendszer lehetővé teszi az ISO és myNCT programozást, ciklus- és Makro programozást, valamint a 3D munkadarab-megjelenítést is.

A korszerűsített gép a tanulók számára az ipari környezethez közeli oktatási feltételeket biztosít, hozzájárulva a magas színvonalú gyakorlati képzéshez.

A projekt forrásaiból megvalósuló eszközfejlesztés által biztosított oktatás eredményeként a Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola diákjai olyan újszerű módszereket, technológiát ismerhetnek meg és próbálhatnak ki, amelyekkel a későbbiekben munkájuk során találkozhatnak, így a konkrét feladatokhoz gyorsabban alkalmazkodhatnak.

Sárai Gábor/Felvidék.ma