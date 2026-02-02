Farsangi programokkal várja a látogatókat a Néprajzi Múzeum

A farsangi időszak hagyományaihoz kapcsolódó programokat kínál közönségének a Néprajzi Múzeum a következő két hétvégén – tájékoztatta az intézmény hétfőn az MTI-t.

Február 7-én kézműves foglalkozásokkal és tematikus tárlatvezetéssel, február 14-én pedig egész napos rendezvénysorozattal várják az érdeklődőket – olvasható a közleményben.

Emlékeztettek arra, hogy

a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang – amely 2026-ban február 18-án ér véget – a hagyomány szerint a mulatság, az átváltozás és a közösségi együttlét időszaka.

A paraszti kultúrában ilyenkor kevesebb volt a mezőgazdasági munka, nagyobb szerepet kaptak a zajos, jelmezes szokások, amelyek a tél búcsúztatását és a tavaszvárást szolgálták. Ezt a hagyományvilágot idézik meg a múzeum programjai is – írták a közleményben.

A rendezvények középpontjában a mohácsi busójárás áll, amely az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján is szerepel, és a magyar népi kultúra egyik legismertebb ünnepe. A népszokás egyszerre télűző karneváli hagyomány, turisztikai vonzerővel bíró fesztivál és családi-közösségi esemény.

Február 7-én Rosta Tímea és Rosta Endre népi iparművészek közreműködésével szerveznek programokat. Délelőtt faálarcfestés és fakanálbáb-készítés várja az érdeklődőket, valamint bemutatkoznak az úgynevezett „szép busók” is, akik fátyollal fedett arccal, a sokác népviselet elemeit idéző öltözetben jelennek meg. Délután 14 órától tematikus tárlatvezetés indul, amelyen Rosta Endre személyes tapasztalatain és alkotásain keresztül ismerteti a busójárás élő hagyományát.

Február 14-én Maszkok, szerelem és télűzés címmel egész napos programsorozatot rendeznek, amely a farsangi hagyományok mellett a Valentin-naphoz is kapcsolódik. A gyerekeket a Kuttyomfitty Társulat Cirkusz Folklorikusz című interaktív előadása mellett játékos foglalkozások, valamint maszk- és zajkeltő hangszerkészítő kézműves programok várják.

A kamaszok és felnőttek tematikus és zenés tárlatvezetéseken ismerkedhetnek meg a maszkviselés európai és tengerentúli jelentéseivel, a busójárás és az asszonyfarsang szokásaival, valamint a farsang helyével a paraszti év rendjében. A programok között szerelmi történetekhez kapcsolódó tárgybemutatók is szerepelnek.

A rendezvényt filmvetítések és koncertek egészítik ki. A múzeum tájékoztatása szerint azok számára is elérhetők ismeretterjesztő anyagok, akik nem tudnak részt venni az eseményeken: digitális segédanyagok és archív felvételek mutatják be a farsangi népszokásokat.

