A csehek többsége műemlékként tekint a templomokra

A csehek 70 százaléka időnként felkeresi a templomokat és más, hasonló egyházi építményeket, de többségük inkább műemléknek tekinti ezeket – derült ki abból a januári országos felmérésből, amelynek eredményét szerdán hozta nyilvánosságra a STEM/MARK prágai közvélemény-kutató intézet.

A legnagyobb érdeklődést a 60 éven felüliek, a legcsekélyebbet pedig a 29 éven aluliak tanúsítják. A templomot az oda látogatók 95 százaléka részben vagy kizárólag mint turisztikai célpontot keresi fel, 60 százalék pedig kulturális, zenei rendezvények miatt megy oda.

A miséket mint a templomlátogatás fő okát az emberek 23 százaléka jelölte meg.

A felmérésben részt vevők 37 százaléka vallotta magát hívőnek, 12 százalékuk megjelölte a konkrét egyházhoz tartozását is.

A templomlátogatást mellőzők 37 százaléka úgy nyilatkozott, hogy ez a téma nem vonzza, 28 százalék pedig úgy, hogy erre nincs szabad ideje. Gyakori volt az a válasz is, hogy szívesen elmennének a templomba, ha azok bármikor szabadon látogathatóak lennének, és nem csak miseidőben vagy ünnepeken.

A magukat hívőnek tartó megkérdezettek 80 százaléka azt mondta, hogy elsősorban azért mennek el a misékre, s a templomokba, hogy ott lelki nyugalmat, megnyugvást találjanak.

A felmérésből az is kiderült, hogy a tavalyi karácsonyi éjféli misén csak a megkérdezettek 13 százaléka vett részt, és ennek a csoportnak az egynegyede nem tartja magát hívőnek – mutatott rá Eliška Blažková, a STEM/MARK elemzője.

