Több mint négyezer középiskolás helyre lehet jelentkezni Nagyszombat megyében

Vasárnaptól adhatják be a jelentkezéseiket a kiválasztott középiskolákba az alapiskolák végzős tanulói. A végzősök és szüleik kulcsfontosságú időszakhoz érkeznek. A Nagyszombat Megyei Önkormányzat teljes mértékben felkészült az új elsőéves diákok fogadására a 2026/2027-es tanévre. A megye fenntartásában működő 44 középfokú tanintézményben összesen 4054 hely vár a végzősökre.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben kifejtették:

az idei év egyik legfontosabb újítása a központi elektronikus jelentkezési rendszer, amely leegyszerűsíti a folyamatot mind a diákok, mind a szülők számára.

Az érdeklődőknek 2026. február 8-a vasárnap és február 20-a péntek között kell benyújtaniuk a jelentkezéseiket a kiválasztott középiskolába. A jelentkezés kitöltésekor fontos meghatározni a szakok sorrendjét a valós érdeklődés alapján, amelyet a felvételi eljárás eredményeivel együtt figyelembe vesznek.

Nagyszombat megye megjelentetett egy online elérhető kiadványt a megyei fenntartású középfokú tanintézményekről. A szlovák nyelvű kiadvány sorba veszi a magyar, illetve a magyarul is oktató, Nagyszombat megyében működő középiskolákat, gimnáziumokat. A kiadvány ITT érhető el.

PP/Felvidék.ma