Home Művelő Több mint négyezer középiskolás helyre lehet jelentkezni Nagyszombat megyében
Művelő

Több mint négyezer középiskolás helyre lehet jelentkezni Nagyszombat megyében

Február 8-án elkezdődik a középiskolai jelentkezés

PP
PP
A kép illusztráció. (Forrás: pixabay.com)

Vasárnaptól adhatják be a jelentkezéseiket a kiválasztott középiskolákba az alapiskolák végzős tanulói. A végzősök és szüleik kulcsfontosságú időszakhoz érkeznek. A Nagyszombat Megyei Önkormányzat teljes mértékben felkészült az új elsőéves diákok fogadására a 2026/2027-es tanévre. A megye fenntartásában működő 44 középfokú tanintézményben összesen 4054  hely vár a végzősökre.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben kifejtették:

az idei év egyik legfontosabb újítása a központi elektronikus jelentkezési rendszer, amely leegyszerűsíti a folyamatot mind a diákok, mind a szülők számára.

Az érdeklődőknek 2026. február 8-a vasárnap és február 20-a péntek között kell benyújtaniuk a jelentkezéseiket a kiválasztott középiskolába. A jelentkezés kitöltésekor fontos meghatározni a szakok sorrendjét a valós érdeklődés alapján, amelyet a felvételi eljárás eredményeivel együtt figyelembe vesznek.

Nagyszombat megye megjelentetett egy online elérhető kiadványt a megyei fenntartású középfokú tanintézményekről. A szlovák nyelvű kiadvány sorba veszi a magyar, illetve a magyarul is oktató, Nagyszombat megyében működő középiskolákat, gimnáziumokat. A kiadvány ITT érhető el.

PP/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Keleti Éva fotóművész

Saját halottjának tekinti Vásáry Tamást a közmédia és...

Kiegészítő támogatást igényelhetnek az érintett alapiskolák – felhívás...

Ahol történelmet írnak, s közben építik a jövőt

A Selye János Gimnáziumban nyílt napot tartottak a...

Oktatási fórum Ipolyságon

A magyar kultúra napja Kassán

Tehetségek bemutatkozása az Ifjúsági Fesztiválon

Elhunyt Zeltner Ernő, Márai leghitelesebb fordítója

Drucker: bármiféle fegyver elfogadhatatlan az iskolákban

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma