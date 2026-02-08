Kedden indul a szlovák parlament ülésszakának harmadik hete

Kedden (február 10-én) megkezdi a jelenlegi, 46. ülésszak harmadik tárgyalási hetét a szlovák parlament. A képviselők visszatérnek a 2020–2025 közötti időszakra vonatkozó audit eredményeinek és az elfogadott intézkedések teljesítésének megvitatásához. Az anyagot Ladislav Kamenický pénzügyminiszter terjesztette elő.

A törvényhozás egyúttal szavazhat az ellenzék által benyújtott, hét miniszter leváltására irányuló indítványokról is, amelyekről már az előző héten tárgyaltak.

A képviselők a támogatások és állami pályázatok ellenőrzéséről szóló jelentés megvitatása után további pénzügyminisztériumi javaslatokkal folytatják munkájukat. Kedden napirendre kerülnek az SNS javaslatai is, köztük a választójogi törvény és a médiaszolgáltatásokról szóló jogszabály módosítása.

Bizalmatlansági indítványok több miniszter ellen

A parlament szavaz a kormánytagok elleni bizalmatlansági indítványokról is. Az ellenzék leváltaná:

Robert Kaliňák védelmi minisztert,

Martina Šimkovičová kulturális minisztert,

Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert,

Matúš Šutaj Eštok belügyminisztert,

Kamil Šaško egészségügyi minisztert,

Samuel Migaľ beruházási minisztert,

valamint Jozef Ráž közlekedési minisztert.

Gyorsított törvények és uniós források

Napirenden maradtak azok a törvényjavaslatok is, amelyeket a kormány gyorsított eljárásban kíván elfogadtatni. A beruházási és regionális fejlesztési minisztérium az állami informatikai rendszerekről szóló törvény módosítását terjeszti elő, amely a helyreállítási alap forrásainak lehívását segítené.

Szintén uniós támogatásokhoz kapcsolódik a közbeszerzési törvény tervezett módosítása, amely az ellenőrzési folyamat hatékonyabbá tételét célozza.

Matovič bocsánatkérése is napirenden

A parlamentben sor kerülhet Igor Matovič ellenzéki politikus nyilvános bocsánatkérésére is. A Mandátumvizsgáló és Mentelmi Bizottság döntése alapján a korábbi, sértő kijelentései miatt kell elnézést kérnie, miután képviselőtársait „borjúknak” nevezte, és „részegesnek” titulálta.

Visszatérő törvényjavaslatok

A képviselőknek több, korábbról elhalasztott javaslatról is dönteniük kell, köztük a szerencsejáték-törvény elnöki vétóval visszaküldött módosításáról. A jogszabályt Peter Pellegrini államfő még 2025 novemberében küldte vissza a parlamentnek.

Újratárgyalják a „covid-amnesztiákról” szóló törvényt is, valamint több ellenzéki indítványt és határozati javaslatot, amelyek az előző ülésszakról maradtak napirenden.

SZE/Felvidék.ma/TASR