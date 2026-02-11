Home Régió Megnehezíti a hó a téli útkarbantartást Nagykürtösön
Régió

Megnehezíti a hó a téli útkarbantartást Nagykürtösön

BN
BN
Fotó: velky-krtis.sk

A 2025/2026-os téli szezonban a nagykürtösi utak és járdák téli karbantartása jóval nagyobb kihívást jelent, mint az előző idényben. Ennek oka, hogy az idei télen a korábbi évekhez képest számottevően több hó hullott – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Marián Balko, a Nagykürtösi Városi Hivatal elöljárója.

Mint elmondta, tavaly decemberben és idén januárban a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyedt, több napon át mínusz 15 Celsius-fokot is mértek.

„Ilyen hőmérsékleti viszonyok mellett az utak és járdák karbantartása lényegesen bonyolultabb”

– hangsúlyozta Balko.

A városi hivatal vezetője szerint az idei téli szezonban eddig öt alkalommal végeztek megelőző síkosságmentesítést. Tavaly novembertől 2026 januárjának végéig összesen 19 alkalommal vonultak ki a karbantartó járművek a terepre.

„A februári és márciusi hónapokra vonatkozó adatokat egyelőre nem tudjuk megadni, mivel a téli karbantartási időszak még nem zárult le”

– tette hozzá. A nagykürtösi téli útfenntartás idei költségvetése jelenleg 89 683 euró, áfa nélkül.

Balko rámutatott: a legkritikusabb helyzet a nagy lejtésű utakon és járdákon alakul ki. Problémát jelentenek azok a szakaszok is, amelyek nehezen megközelíthetők a technikai eszközökkel, ezért kézi takarítást igényelnek.

„Gondot okoznak továbbá a lakótelepi parkolók is, ahol sok autó nem a kijelölt helyeken áll meg, és ezzel akadályozza a karbantartó gépek áthaladását”

– emelte ki.

Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy a hóeltakarítást gyakran a közterületen parkoló járművek nehezítik.

„Egyes szűk utcákban egyáltalán nem lehet elvégezni a takarítást, mivel az autók mellett már nem marad elegendő hely a traktor számára a manőverezéshez. Kérjük a lakosságot, hogy ne hagyják járműveiket a helyi közutakon”

– figyelmeztetett a város.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

