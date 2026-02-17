A kegyelem és a házasság ünnepe Berzétén

A Házasság hete alkalmából a felvidéki Berzéte árvaházának nagytermében szervezett különleges alkalmat Mudi Róbert lelkipásztor.

Az eseményre gyülekezeti vezetőket, lelkészházaspárokat és gondnokokat hívott meg az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye és a Gömöri Református Egyházmegye területéről, valamint Magyarországról is érkeztek szolgálattevők.

Az est vendége Pintér Béla és felesége, Klári voltak, akik itt álltak először ismét közönség elé a tavalyi megpróbáltatások óta.

2025 májusában Pintért azzal vádolták meg, hogy megcsalta feleségét. Bár ezt az állítást senki nem tudta bizonyítani, a gyanú önmagában is megbotránkozást váltott ki, s úgy döntött, határozatlan időre visszavonul a nyilvános szerepléstől. Mára megerősödve, eleget tesz a meghívásoknak és újra vállal fellépéseket.

Vezetők a „kirakatban”

Mudi Róbert a Felvidék.ma-nak adott nyilatkozatában elmondta, több éve kapcsolódnak be a házasság hetébe, idén azonban tudatosan a vezetőket szólította meg.

„Mi, vezetők sokszor a kirakatban élünk, a célkeresztben állunk, miközben ugyanolyan kísértéseink vannak, mint mindenki másnak” – fogalmazott.

A meghívás mögött az a felismerés állt, hogy a szolgálatban állók házassága különös támadásoknak lehet kitéve, mégis reménység, ha egy kapcsolat – akár „bukás” után is – újraépülhet. A jelenlévők között így több olyan házaspár is volt, akik válás után kezdték újra közös életüket.

Könnyek és új kezdet

Az est Pintér Béla személyes bizonyságtételével indult. Megrendülten beszélt arról, milyen mélységekbe juthat az ember a reflektorfényben, és hogyan tapasztalták meg Isten kegyelmét.

Feleségével megerősítették házassági fogadalmukat, és a megbocsátás útján építik tovább közös életüket.

Az énekes több hónap hallgatás után Berzétén szolgált először nyilvánosan. Előadta egy új dalát is – „Megrepedt nádszál” címmel –, amelynek premierje itt volt Berzétén. Az este során felesége, Klári is megszólalt: előadásában a házasság bibliai értelmezéséről, valamint a férfi és nő érzelmi szükségleteiről beszélt. A tanításban személyes, könnyeket fakasztó részek is helyet kaptak.

A 17 jelen lévő házaspár bensőséges, családias légkörben hallgatta a szolgálatokat, majd sütemény és kávé mellett folytatták a beszélgetést. A vendéglátásban az érkezők és a lelkipásztor feleségével, Katicával vállalt részt.

„Legyetek erősek – és minden szeretetben történjék”

Az alkalmat Mudi Róbert igei zárása keretezte. Az 1Korinthus 16 alapján szólt a résztvevőkhöz:

„Legyetek erősek… és minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”

A lelkipásztor a keménység és a szeretet látszólagos ellentétéről beszélt. Mint kifejtette, a házasság védelmében és az Isten ügyében sziklaszilárdan kell megállni, ugyanakkor mindent a szeretet lelkületével kell áthatni.

Ajándékba zárt üzenet

A lelki útravalót jelképes ajándék is kísérte.

A hölgyek Mudi Katalintól kézzel készített, természetes alapanyagú ajakbalzsamot kaptak – a lágyság, gyengédség és szeretet jelképeként.

A férfiak számára Mudi Róbert kisfiával, Nimróddal készített kulcstartókat a tavalyi túrákon talált hullajtott agancsokból.

„Ez az erőt és a hűséges helytállást szimbolizálta: a férj szilárdan álljon felesége és az Istennel kötött szövetség mellett” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a szervező lelkipásztor.

Kegyelemmel hazatérve

Az est végén a résztvevők megerősödve, reménységgel telve tértek haza.

A berzétei házasság heti alkalom üzenete világos volt: lehet elbukni, lehet újrakezdeni – de a házasság, ha Isten kezében marad, a kegyelem terepe. A vezetők számára pedig különösen fontos, hogy egyszerre legyenek erősek és szeretettel teljesek – az otthon, a gyülekezet szolgálatában egyaránt.

HE/Felvidék.ma