A kegyelem és a házasság ünnepe Berzétén

Pintér Béla első nyilvános szolgálata a visszavonulása után

Fotó: Majoros Judit FB

A Házasság hete alkalmából a felvidéki Berzéte árvaházának nagytermében szervezett különleges alkalmat Mudi Róbert lelkipásztor.

Az eseményre gyülekezeti vezetőket, lelkészházaspárokat és gondnokokat hívott meg az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye és a Gömöri Református Egyházmegye területéről, valamint Magyarországról is érkeztek szolgálattevők.

Az est vendége Pintér Béla és felesége, Klári voltak, akik itt álltak először ismét közönség elé a tavalyi megpróbáltatások óta.

2025 májusában Pintért azzal vádolták meg, hogy megcsalta feleségét. Bár ezt az állítást senki nem tudta bizonyítani, a gyanú önmagában is megbotránkozást váltott ki, s úgy döntött, határozatlan időre visszavonul a nyilvános szerepléstől. Mára megerősödve, eleget tesz a meghívásoknak és újra vállal fellépéseket.

Fotó: Majoros Judit FB

Vezetők a „kirakatban”

Mudi Róbert a Felvidék.ma-nak adott nyilatkozatában elmondta, több éve kapcsolódnak be a házasság hetébe, idén azonban tudatosan a vezetőket szólította meg.

„Mi, vezetők sokszor a kirakatban élünk, a célkeresztben állunk, miközben ugyanolyan kísértéseink vannak, mint mindenki másnak” – fogalmazott.

A meghívás mögött az a felismerés állt, hogy a szolgálatban állók házassága különös támadásoknak lehet kitéve, mégis reménység, ha egy kapcsolat – akár „bukás” után is – újraépülhet. A jelenlévők között így több olyan házaspár is volt, akik válás után kezdték újra közös életüket.

Fotó: Majoros Judit FB

Könnyek és új kezdet

Az est Pintér Béla személyes bizonyságtételével indult. Megrendülten beszélt arról, milyen mélységekbe juthat az ember a reflektorfényben, és hogyan tapasztalták meg Isten kegyelmét.

Feleségével megerősítették házassági fogadalmukat, és a megbocsátás útján építik tovább közös életüket.

Az énekes több hónap hallgatás után Berzétén szolgált először nyilvánosan. Előadta egy új dalát is – „Megrepedt nádszál” címmel –, amelynek premierje itt volt Berzétén. Az este során felesége, Klári is megszólalt: előadásában a házasság bibliai értelmezéséről, valamint a férfi és nő érzelmi szükségleteiről beszélt. A tanításban személyes, könnyeket fakasztó részek is helyet kaptak.

Fotó: Majoros Judit FB

A 17 jelen lévő házaspár bensőséges, családias légkörben hallgatta a szolgálatokat, majd sütemény és kávé mellett folytatták a beszélgetést. A vendéglátásban az érkezők és a lelkipásztor feleségével, Katicával vállalt részt.

„Legyetek erősek – és minden szeretetben történjék”

Az alkalmat Mudi Róbert igei zárása keretezte. Az 1Korinthus 16 alapján szólt a résztvevőkhöz:

„Legyetek erősek… és minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”

A lelkipásztor a keménység és a szeretet látszólagos ellentétéről beszélt. Mint kifejtette, a házasság védelmében és az Isten ügyében sziklaszilárdan kell megállni, ugyanakkor mindent a szeretet lelkületével kell áthatni.

Fotó: Majoros Judit FB

Ajándékba zárt üzenet

A lelki útravalót jelképes ajándék is kísérte.

A hölgyek Mudi Katalintól kézzel készített, természetes alapanyagú ajakbalzsamot kaptak – a lágyság, gyengédség és szeretet jelképeként.

A férfiak számára Mudi Róbert kisfiával, Nimróddal készített kulcstartókat a tavalyi túrákon talált hullajtott agancsokból.

„Ez az erőt és a hűséges helytállást szimbolizálta: a férj szilárdan álljon felesége és az Istennel kötött szövetség mellett” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a szervező lelkipásztor.

Kegyelemmel hazatérve

Az est végén a résztvevők megerősödve, reménységgel telve tértek haza.

A berzétei házasság heti alkalom üzenete világos volt: lehet elbukni, lehet újrakezdeni – de a házasság, ha Isten kezében marad, a kegyelem terepe. A vezetők számára pedig különösen fontos, hogy egyszerre legyenek erősek és szeretettel teljesek – az otthon, a gyülekezet szolgálatában egyaránt.

HE/Felvidék.ma

