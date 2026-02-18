Nagykaposon komoly beruházásokat terveznek az idén

Nagykaposon az idén számos komoly beruházást terveznek, illetve készítenek elő. A beruházások összege mintegy 5, 05 millió eurót tesz ki, ehhez 3,55 millió eurót állami támogatás formájában várnak, a többi 1,5 millió eurót pedig kölcsönből fedezik majd. Erről a TASR hírügynökséget Gabriela Fedičová, a polgármesteri hivatal munkatársa tájékoztatta.

„A beruházási kölcsönnel a város hatékonyabban tudja finanszírozni a különféle terveket, újjáépítéseket, megvalósítani a város infrastrukturális fejlesztését anélkül, hogy a város költségvetése veszélybe kerülne” – egészítette ki Gabriela Fedičová azzal, hogy

a tervezett beruházások, fejlesztések és átépítések jelentősen hozzájárulnak a településen élők életminőségének javításához, az infrastruktúra fejlesztéséhez, és ezáltal Nagykapos vonzóbbá válik a lakosság és a vállalkozók számára.

A fő beruházások egyike a hulladéktároló helyek modernizálása 515 000 euró értékben. Továbbá a szabadtéri színpad, az amfiteátrum átépítésére 933 000 eurót szánnak, a környezetbarát autóbusz megállóhelyek létesítése 235 000 eurót emészt fel, a sport és szabadidős park kiépítése 343 000 euróra kerül majd. A Dobó István tér felújítását 734 000 euróból valósítják meg, a járdák átépítését 200 000 euróból tervezik, a legnagyobb beruházás pedig a fedett sportcsarnok megépítése lesz, amely mintegy 1,9 millió eurót tesz ki.

A tervek megvalósításában az első helyre a hulladéktárolók megépítését tették, erre mindenképpen az idén sor kerül, a közbeszerzési eljárás már folyamatban van.

A fedett sportcsarnok esetében a projekt dokumentációját most készítik elő. A járdák több szakaszának átépítését kölcsönből valósítják meg, ugyanakkor az ügyintézést nehezíti, hogy bizonyos földterületek tulajdonjoga még rendezetlen.

A bankhitel felvétele előtt a város kölcsön leterheltsége 1,12 százalékos volt, a jelenlegi kölcsönnel ez az arány 17,17 százalékra emelkedik. A hitel törlesztésének megkezdését 2027 márciusától tervezik, és annak időtartama 10 év lesz. Az önkormányzat szerint viszont a jelentős beruházások megvalósítása, illetve a kölcsön nem lesz hatással a város jövőbeli kiadásaira és a költségvetésre sem.

