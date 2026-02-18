Home Itt és Most Tavaszi regionális gazdatalálkozók kilenc helyszínen a Felvidéken
Tavaszi regionális gazdatalálkozók kilenc helyszínen a Felvidéken

A Felvidéki Falugazdász Hálózat 2026 tavaszán kilenc helyszínen szervez regionális gazdatalálkozókat, amelyek célja, hogy átfogó tájékoztatást nyújtsanak a gazdák számára a 2026-os év agrárszakmai változásairól, támogatási rendszereiről és fejlesztési lehetőségeiről.

A rendezvénysorozat állomásai: Királyhelmec, Tornagörgő, Rimaszombat, Leszenye, Zselíz, Szalatnya, Komáromszentpéter, Felsőszeli, valamint Dunaszerdahely.

A szakmai program kiemelten foglalkozik a 2026-os stratégiai keretekkel és jogszabályi változásokkal, a területalapú támogatások rendszerével, a földhasználat és jogviszonyok igazolásának kérdéseivel, továbbá a vidékfejlesztési és beruházási lehetőségekkel.

A találkozók minden helyszínen interaktív fórum formájában is lehetőséget biztosítanak a gazdák kérdéseinek megvitatására.

A gazdatalálkozókon részt vesz Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke, valamint Pecsérke Andreas, a hálózat főfalugazdásza. Az egyes állomásokon az adott térség házigazda falugazdásza is bekapcsolódik a szakmai konzultációba.

A pontos időpontok és további részletek a Felvidéki Falugazdász Hálózat hivatalos felületein és a kapcsolódó tájékoztató anyagokban érhetők el.

A Felvidéki Falugazdász Hálózat minden érdeklődő gazdát szeretettel vár a 2026-os tavaszi regionális gazdatalálkozókra.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

