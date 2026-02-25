A belügyminiszternek nincs tudomása arról, hogy módosul a külföldi szavazás

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszternek nincs tudomása arról, hogy módosulna a külföldi, postai úton történő szavazás. Radomír Šalitroš, a beruházási minisztérium államtitkára szerint az egész csak spekuláció – erről a szomolányi kihelyezett kormányülés előtt nyilatkoztak szerdán a kormány tagjai.

„A választási törvénnyel kapcsolatban a Hlas folyamatosan hangoztatja: a cél, hogy ne egyetlen, országos választókerület legyen, és a régiókhoz kerüljön a hatalom. Ilyen változtatást bármikor készek vagyunk támogatni, de semmilyen más módosítási tervről nincs tudomásom” – mondta Šutaj Eštok.

Richard Takáč (Smer-SD) földművelési és vidékfejlesztési miniszter nem hiszi, hogy a kormánypártok megszüntetnék a postai úton történő külföldi szavazást, bár ő „megvizsgálná” az ügyet.

Szerinte nem helyes, hogy azok akarnak szavazni és dönteni az ország sorsáról, akik tartósan külföldön élnek.

„Egyszerűen nem tartom helyesnek, hogy valaki évtizedek óta külföldön él, akkor jön Szlovákiába, amikor orvosra van szüksége, vagy megcsináltatja a fogait, és ő akar dönteni az ország sorsáról, amikor azt sem tudja, milyen itt az élet” – magyarázta Takáč.

Šalitroš szerint nem létezik reális terv a módosítás elfogadására. „Szerintem az egész csak spekuláció” – mondta újságíróknak.

Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter kijelentette, nincs tudomása arról, hogy megszűnne a postai szavazás. „Erről nincs semmilyen információm” – mondta.

Az ellenzéki PS képviselői jelentették ki kedden (február 24.), hogy tudomásukra jutott a választójogi törvény módosításának terve.

Egyes állami hivatalokból és minisztériumokból származó értesüléseik szerint megszűnne a postai úton történő szavazás, és csak a külföldi szlovák nagykövetségeken lehetne személyesen szavazni.

TASR/Felvidék.ma