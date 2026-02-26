Visszaigényelhetik az adót a dolgozó nyugdíjasok

Azok a nyugdíjasok, akik munkavégzésből származó jövedelemhez jutnak, visszaigényelhetik az év során levont személyi jövedelemadót – de ehhez adóbevallást kell benyújtaniuk, és éves jövedelmük nem haladhatja meg a 2876,90 eurót. Erre hívta fel a figyelmet a Szlovák Adótanácsadói Kamara (SKDP) kommunikációs szakértője.

A kamara tájékoztatása szerint a dolgozó nyugdíjasokra ugyanazok az alapvető szabályok vonatkoznak, mint más adózókra:

ha az éves, adóköteles jövedelmük meghaladta az adóalap nem adóztatható részének 50 százalékát – vagyis 2876,90 eurót –, kötelesek adóbevallást benyújtani.

Az adóköteles jövedelmek közé tartozik például a munkaviszonyból származó kereset, a vállalkozói bevétel, az ingatlan-bérbeadásból vagy eladásból származó jövedelem.

A különbség a klasszikus adózókhoz képest a nem adóztatható jövedelemrész (NČZD) érvényesítésében van. A nyugdíjban részesülők ezt nem, vagy csak korlátozott mértékben vehetik igénybe – ez függ az éves nyugdíj összegétől és attól is, mióta jogosultak az ellátásra.

A szakértők ugyanakkor rámutatnak: a dolgozó nyugdíjasok akkor is benyújthatják önkéntesen az adóbevallást, ha jövedelmük nem érte el a 2876,90 eurós határt.

Amennyiben a munkáltató év közben adóelőlegeket vont le, az adóbevallás révén túlfizetés keletkezhet, amelyet az adóhatóság visszatérít. Ez akár több száz eurós visszatérítést is jelenthet évente.

Fontos tudni, hogy a munkáltató által készített éves adóelszámolás önmagában nem elegendő a túlfizetés visszaigényléséhez. A visszatérítés kizárólag adóbevallás alapján történik. A bevallásban külön meg kell jelölni a „Túlfizetés visszatérítését kérem” opciót, és megadni, hogy a kérelmező bankszámlára vagy postai úton kéri az összeget. Az adóhivatalnak a bevallási határidőt követően 40 nap áll rendelkezésére a visszautalásra.

A kamara szakértői hangsúlyozzák: ez legális lehetőség, amellyel a dolgozó nyugdíjasok részben ellensúlyozhatják azt, hogy a nem adóztatható jövedelemrészt nem, vagy csak korlátozottan érvényesíthetik. Azoknak a nyugdíjasoknak azonban, akik kizárólag nyugdíjból élnek, és nincs más adóköteles jövedelmük, nem kell adóbevallást benyújtaniuk.

